Studentenoscars: Einmal Gold, zweimal Silber für Deutschland

Das traditionell starke Abschneiden deutscher Hochschulabsolvent:innen bei den Student Academy Awards hat sich bei der ersten Präsenzvergabe seit 2019 - und der ersten im 2021 eröffneten Academy Museum - nahtlos fortgesetzt.

Dass drei der Auszeichnungen nach Deutschland gehen würden, stand schon seit Mitte September fest (wir berichteten), offen war nur, ob es jeweils ein Preis in Gold, Silber und Bronze werden würde.

Am Ende lautet die hervorragende Bilanz: Einmal Gold, zweimal Silber. Die höchste Ehrung wurde dabei dem Kurzfilm Almost Home" von Regisseur und Autor Nils Keller zuteil, der in der Kategorie "Narrative" mit Gold ausgezeichnet wurde. Das Werk entstand als Abschlussfilm an der HFF München, die als weitere Beteiligte Georg Nikolaus (Kamera), Philip Hofmann, Jonas Lembeck, Robert Richarz, Carolina Oswald (Produktion mit lehof Media) und Lukas Väth (VFX) nennt.

Ein Academy Award in Silber ging aus Reihen der HFF München zudem an "Eigenheim", ebenfalls in der Kategorie "Narrative". Preisträger Welf Reinhardt, der den Kurzfilm als Übungsfilm im Rahmen seines Studiums erstellte, arbeitet laut HFF mit Autorin Tünde Sautier, Matthias Kofahl (Kamera), Louis Merki (Produktion mit Merki und Reinhart Film GbR) und Giorgia Germeno (Produktionsleitung) zusammen.

Für die HFF München ist diese doppelte Auszeichnung tatsächlich eine Premiere, so erklärten die Professor:innen Julia von Heinz und Marcus H Rosenmüller, die gemeinsam die Abteilung Spielfilmregie leiten: "Zwei Oscars in einem Jahr, das gab es noch nie. Wir sind unendlich stolz auf Welf und Nils. Beide haben in ihren Filmen große gesellschaftliche Themen angepackt und hochemotional auf menschlicher Ebene verhandelt. Ihr meisterhaftes Regiehandwerk wird praktisch unsichtbar, weil man ganz in ihre Geschichten eintaucht. Wir freuen uns, dass die Academy die beiden Filme erkannt hat und bedanken uns von ganzem Herzen."

HFF-Präsidentin Bettina Reitz, hob anlässlich der bedeutenden internationalen Auszeichnung ihre Freude darüber hervor, dass "zwei so unterschiedliche Filme von der Academy in diesem Jahr ausgewählt wurden", einer ("Almost Home") über einen Mutter-Sohn Konflikt im Weltraum mit Pandemie-Parallelen, einer ("Eigenheim") zum Thema Zwangsräumung. "Beide Filme haben eine herausragende Intensität und einen Sog, sind auf ihre Weise tief berührend und zeigen wie vielfältig unsere Studierenden an der HFF München arbeiten. Dieser Preis unterstreicht nicht nur im internationalen Vergleich die hohe Qualität unserer Ausbildung an der HFF München, sondern ist auch eine enorme Ermutigung für alle jungen künstlerischen Talente in Deutschland."

Über einen Student Academy Award in Silber darf man sich zudem auch an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf freuen. Der Abschlussfilm "Laika & Nemo" von Regisseur und Autor Jan Gadermann und Co-Regisseur Sebastian Gadow wurde in der Kategorie "Animation" ausgezeichnet. Zu den weiteren Beteiligten zählen unter anderem Cornelius Koch (Animation), Georg Meyer und Vincent Engel (Kamera), Johannes Schubert (Producer) und Joshua Dominick (Produktionsleitung).

"Wir gratulieren von Herzen zu dieser Auszeichnung und sind sehr stolz auf diesen weiteren Oscar für die Filmuniversität Babelsberg. Das Team von 'Laika & Nemo' hat in allen Gewerken eine unfassbare gute Arbeit geleistet und wird nun mehr als verdient mit diesem Erfolg belohnt", so Filmuni-Präsidentin Susanne Stürmer.

Die deutschen Preisträger hatten sich gegen ein enorm breites Feld durchgesetzt, so gab es 2022 insgesamt 1796 Einreichungen von 614 Hochschulen und Universitäten. Sämtliche Gewinnerfilme sind automatisch für eine Oscar-Nominierung in den Kategorien "Bester animierter Kurzfilm", "Bester Kurzfilm" und "Bester kurzer Dokumentarfilm" qualifiziert.

