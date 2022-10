Nobelpreisträgerin Shirin Ebadi wird in Berlin geehrt

Die iranische Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi wird heute Abend vom Human Rights Film Festival Berlin mit dem Ehrenpreis für Demokratie und Freiheit ausgezeichnet. Das Festival läuft noch bis Sonntag, den 23. Oktober. Dann wird auch der Dokumentarfilm über sie, "Shirin Ebadi: Until We Are Free" von Dawn Gifford Engle, in einer Sondervorführung als Deutschlandpremiere gezeigt.

"Als erste muslimische Frau, die den Friedensnobelpreis erhalten hat, hat Shirin Ebadi durch ihre Arbeit als Menschenrechtsanwältin und ihrem Engagement für Frauenrechte Generationen von Aktivistinnen und Frauenrechtlerinnen aus der ganzen Welt inspiriert. Auch die Frauen und Männer, die in diesem Moment gegen das brutale Regime im Iran auf die Straße gehen, ihre Stimmen gegen Unterdrückung und Ungerechtigkeit erheben und für Freiheit und Demokratie kämpfen", sagt Anna Ramskogler-Witt, Direktorin des Human Rights Film Festival Berlin in einer Pressemitteilung.

Die fünfte Ausgabe des Festivals für Menschenrechte eröffnete am 13. Oktober mit "Ithaka" über die Familie von Julian Assange.

