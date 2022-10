Sandler und Safdies wiedervereint

Die Filmemacher-Brüder Joshua und %Benny Safdie% und Komödienstar Adam Sandler, die gemeinsam den hochgelobten Der schwarze Diamant" für Netflix realisierten, setzen ihre Zusammenarbeit mit dem Streamer fort. Die Brüder schreiben, produzieren mit ihrer Firma Elara und werden inszenieren. Sandler übernimmt eine Hauptrolle im Projekt, über das noch keine genaueren Details bekannt sind. Sandler erhielt hervorragende Kritiken und Auszeichnungen für seinen Auftritt in "Der schwarze Diament". Der Schauspieler und Produzent hat enge Bande zum Streamer über einen seit 2020 erneuerten Produktionsvertrag mit seiner Happy Madison. Er arbeitet bereits seit 2014 für den Streamer. Für Netflix arbeitet Sandler an der Adaption von Fiona Rosenblooms Jugendbuch "You Are SO Not Invited to My Bat Mitzvah!". Mit dem Sportdrama Hustle" ist er seit Juni zu sehen.

Die Safdies erregten 2017 mit ihrem in Cannes präsentierten Thriller-Drama Good Times" Aufmerksamkeit, in dem Benny neben Robert Pattinson auch vor der Kamera stand.