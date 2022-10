7 Fragen an ... Drehbuchspezialist Oliver Schütte

Anfang Oktober erschien Oliver Schüttes neues Buch "Die Kunst der Drehbuchentwicklung: Über die Zukunft des Geschichtenerzählens" im Herbert von Halem Verlag.

Wie sind Sie zum TV/Film gekommen?

In meiner Jugend habe ich in der Schule einen Filmclub geleitet und dort einmal im Monat einen Film gezeigt. Damals gab es vom Atlas-Filmverleih einen dicken Katalog mit deren gesamten Repertoire. Da waren Fassbinder, Wenders, von Trotta und Klassiker wie Rossellini dabei. Ich habe regelmäßig in den Beschreibungen geschmökert und hatte das Gefühl, dabei in Welten einzutauchen. Mir war sofort klar: Damit will ich mich in meinem Leben beschäftigen. Als ich zwischen Schule und Zivildienst zur Überbrückung bei einer Versicherung gearbeitet habe, ging plötzlich die Tür auf und Margarethe von Trotta stand in meinem Büro. Sie war auf Locationsuche. Ich habe die Chance sofort genutzt und angefragt, ob ich mal für einen Tag bei den Dreharbeiten zuschauen könnte. Es wurden am Ende drei Wochen daraus. Das Erlebnis bestätigte nur, was ich vorher schon in mir wahrgenommen hatte: Ich wollte mehr davon.

An welche Erfahrung mit der Branche erinnern Sie sich besonders gern?

An die magischen Augenblicke, wenn in Drehbuchbesprechungen etwas Neues entsteht. Diese einzigartigen Momente, in den Kreativität spürbar wird. Plötzlich ist etwas da, was vorher noch nicht vorhanden war.

Was hat Sie zuletzt besonders geärgert?

Zu sehen wie ein Regisseur bei einem Stoff, den ich als Dramaturg betreut habe, die Vision der Autorin mit Füßen getreten hat.

Der wichtigste Film in Ihrem Leben?

Zumindest in meiner Generation müssten eigentlich alle darauf "Bambi" antworten. Aber im Ernst, "Brazil" von Terry Gilliam hat mich damals nachhaltig fasziniert. Und auch "Die fabelhafte Welt der Amelie". Beide Filme beinhalten etwas Bilderreiches und Märchenhaftes, was nur das Kino erzählen kann.

Was ist Ihr prägendes TV Erlebnis?

Eine nostalgische Antwort wäre "Tom Sawyers und Huckleberry Finns Abenteuer" als Vierteiler im ZDF. Aber von heute aus betrachtet sicherlich "Sopranos", die ich damals in Amerika entdeckt habe und die mich nachdrücklich beeindruckt haben. In den letzten Jahren die Serie "Chernobyl", die es schafft einen schweren und aktuellen Inhalt emotional zu erzählen.

Ihre momentane Filmempfehlung?

Ich war schon immer ein großer Fan der Pixar-Filme, um so mehr nachdem ich das Studio besucht und die Art und Weise kennengelernt habe, wie sie dort kreativ arbeiten. Darum freue ich mich auf "Elemental", der allerdings erst im Sommer 23 in die Kinos kommt. Aber die Geschichte verspricht einen Film für Kinder und Erwachsene, der wieder einmal ein wirkliches emotionales Thema erzählt.

Was würden Sie im Kino-/TV-Markt gern ändern?

Ich würde die Scheuklappen, die sowohl im deutschen Kino als auch im klassischen linearen TV existieren, gerne aufbrechen. Das betrifft die Genres, die erzählt werden und die Erzählformen.