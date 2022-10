"Hübsches Gesicht": Deutscher Serien-Nachwuchs bereichert RTL+

Serien und Filme sollen im besten Fall neue Perspektiven eröffnen. Wenn die von Dilara Aylin Ziem gespielte junge Frau Gigi in der allerersten Szene der neuen RTL+-Serie "Hübsches Gesicht" aus der Ich-Perspektive einen Restaurant-Besuch beschreibt, dann ist das solch ein augenöffnender Moment. Wie die Leute ihre Stühle absichtlich an sich heranziehen, damit die Protagonistin potenziell besser durch den Gang zum Platz kommt, zeigt gekonnt, welche Mikroverletzungen Menschen mit etwas mehr Gewicht im Alltag zu ertragen haben. Aber "Hübsches Gesicht", das als erstes Gewinnerin-Format aus dem Storytellers-Wettbewerb der Streaming-Plattform hervorging und am 23. Oktober dort startet, ist vor allem ein witziges, in den Dialogen ganz leicht erzähltes Serienformat, das sich auch Humor unterhalb der Gürtellinie traut.

Gigi sagt zum Beispiel im Off-Kommentar über ihren attraktiven Freund Felix (Felix Jordan), dass sein Gesicht fast zu schön sei, um sich darauf setzen zu wollen. Aber eben nur fast zu schön. Hinter diesem frischem Serienhauch steckt Creator und Drehbuchautorin Aylin Kockler, die sich mit der Storytellers-Finalistin, Regisseurin und Co-Autorin Ferdos Sililo-Simon für dieses Projekt zusammentat. Gigis Freund in der Serie mag zwar nett anzuschauen sein, verfolgt aber auch einen fiesen Plan, in dem er ihr vorgaukelt, einen gemeinsamen Wellness-Urlaub zu planen, sie dann aber in einem Fat Camp im Nirgendwo aussetzt. Dort trifft die schauspielerische Entdeckung Dilara Aylin Ziem auf diverse andere tolle Jungdarstellerinnen wie Rosina Kaleab oder Paula Goos, die jeweils starke Persönlichkeiten sind und das lockere Flair einer amerikanischen Late-70's-Camp-Komödie wie den Bill-Murray-Klassiker "Babyspeck und Fleischklößchen" heraufbeschwören.

"Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, eine Story zu erzählen, die auf der einen Seite unterhalten soll, deshalb spielt sie in einem absichtlich unrealistischen Fat Camp, aber auf der anderen Seite auch zeigen soll, mit welchen Diskriminierungen und Schwierigkeiten man als mehrgewichtige Person fast täglich zu kämpfen hat", sagt Aylin Kockler gegenüber Blickpunkt:Film. Damit schwingt auch die Hoffnung mit, dass sich junge Menschen in den Figuren wiederfinden und der Wunsch Ausdruck verliehen wird, respektiert zu werden und einfach so sein zu dürfen, wie man ist. "Wir wollen dazu beitragen, Sehgewohnheiten zu ändern und dass Leute verstehen, dass ein großer Körper keine Punchline ist. Wir haben deshalb versucht, keine Witze über Mehrgewicht, sondern solche über den Umgang mit Mehrgewicht zu machen", sagt Kockler, die das Comedy-Genre liebt und von Größen wie Nancy Meyers, Mindy Kaling, Judd Apatow, John Hughes und Nora Ephron beeinflusst ist. Das sind nicht die schlechtesten Vorbilder, die man deutlich positiv in der Serienproduktion von Moovie, bei der Oliver Berben (Constantin Film) und Jan Ehlert (Constantin Television) Executive Producer sowie Sandra Gürtler Produzentin sind, merkt.

Auch der Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland, Hauke Bartel, zeigt sich gegenüber Blickpunkt:Film mehr als glücklich mit dem neuen sechsteiligen RTL+-Format. "Die Serie trägt eine ganz besondere Handschrift, hat Herz und Haltung. Und sie macht einfach großen Spaß. Dass wir gleich im ersten Anlauf eines zugegebenermaßen gewagten Programmexperiments so ein Ergebnis bekommen, ist eine tolle Bestätigung für unseren Ansatz", führt er aus und ergänzt zum eigenen an den deutschen Filmhochschulen ausgerufenen Nachwuchswettbewerb: "Für uns war auch die Zusammenarbeit mit Aylin ein Geschenk. Denn auch darum geht es ja bei Storytellers - kreative Arbeitsbeziehungen zu knüpfen mit den Ausnahmetalenten von morgen." Deswegen geht es auch beim Storytellers-Wettbewerb gleich mit dem nächsten Gewinnerinnen-Projekt weiter.

"Wir haben mit Elsa van Damke und Jana Forkel tatsächlich bereits neue Storytellers-Gewinnerinnen in diesem Jahr gefunden. Übrigens mit einem Stoff, der nicht weniger auffällig, ungewöhnlich und haltungsstark ist", freut sich Bartel. In deren fantastischen Dramedy "Von einer, die auszog, das Fürchten zu lehren..." geht es um das Zimmermädchen Amelie, die nach einer Vergewaltigung die übernatürliche Fähigkeit entwickelt, Sexualstraftäter zu erspüren. Mit Hilfe ihrer neuen Kraft - und ihren neuen Verbündeten - beginnt Amelie, selbst über Gut und Böse zu richten und verdrängt dabei ihr eigenes Trauma. Bartel erläutert, dass RTL+ sogar schon den dritten Durchgang des Storytellers-Wettbewerb eingeläutet hat. "Wir sind also längst im jährlichen Rhythmus und ich habe nicht das Gefühl, dass die Anzahl vielversprechender Talente weniger wird", sagt Bartel über die Zukunft des eigenen Nachwuchswettbewerbs.

Der erste Gewinner "Hübsches Gesicht" kommt jetzt im Oktober zu einem spannenden Zeitpunkt auf die Streaming-Plattform von RTL Deutschland. Denn so langsam kann der Dienst mit immer mehr Pfunden gleichzeitig wuchern. Zu eigenen Erfolgsformaten wie "Der König von Palma", "Sisi" oder "Wrong" gesellen sich inzwischen auch erste Serien-Highlights aus dem WarnerMedia-Deal. Am 13. Oktober startete zum Beispiel die mit großer Spannung erwartete, kultige DC-Serie "Peacemaker". In Zukunft werden da die im Entstehen begriffenen HBO-Max-Prequel-Formate "The Penguin" und "Welcome to Derry" folgen. Am 20. Oktober ging auf RTL+ auch die deutsche Kult-Actionserie "Alarm für Cobra 11" in Spielfilmlänge wieder los. Es stellt sich also auch die Frage, ob ein Nachwuchsprojekt wie "Hübsches Gesicht" neben Serienklassikern, eigenen Eventserien und internationalen Erfolgsformaten genügend Aufmerksamkeit auf der Plattform erhält. "So ein Projekt ist bei uns genau richtig, gerade weil wir unseren Abonnenten und Abonnentinnen genau diese Vielfalt bieten wollen. Im Kampf um Aufmerksamkeit ist Production Value zwar oft ein wichtiger Faktor - wichtiger noch ist aber ein erzählerisches Alleinstellungsmerkmal", findet Bartel.

"Und das bringt "Hübsches Gesicht" mit der besonderen Perspektive einer mehrgewichtigen jungen Frau eindeutig mit. Im Übrigen haben wir beispielsweise auch mit "Wrong" gemerkt, was eine budgetär eher kleine, erzählerisch aber umso auffälligere Serie für ein Publikum finden kann, wenn sie Stoff zum darüber reden bietet." Damit spielt der Fiction-Bereichsleiter nicht zu unrecht auf einen echten Rohdiamanten im RTL+-Angebot an, die schön böse Mockumentary von David Helmut, die von einer asozialen Hipster-WG erzählt, von der bereits eine zweite Staffel gedreht wird und die zu den besten deutschen Serienneustarts 2022 zu zählen ist. Bartel sieht RTL+ programmtechnisch in der Fiction sehr gut gerüstet für die letzten Monate des Jahres. Neben "Hübsches Gesicht" starte auch die etwas andere Agentenserie "Ze Network" am 1. November, in der David Hasselhoff und Henry Hübchen in eine skurrile Verschwörungsgeschichte geraten, in der nichts so ist wie es scheint. Dann kämpfe Paula Kalenberg in der Weihnachtsserie "Last X-Mas" darum, am Weihnachtsabend nicht alleine unterm Baum zu sitzen. "Schließlich setzen wir unsere beiden spektakulären Eventserien fort: 'Sisi' und 'Das Haus der Träume'. Wer also noch kein Geschenk für Nikolaus oder Weihnachten hat", schmunzelt Bartel.

Michael Müller