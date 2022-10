Einschaltquoten: "Usedom-Krimi" mit Sieben-Millionen-Rekord

So viele Menschen sahen am Donnerstagabend noch nie beim "Usedom-Krimi" in der ARD zu. Neben diesem Sieben-Millionen-Rekord punktete RTL bei den Jüngeren mit einem Extra-Spezial zu hohen Heizkosten.

Die neue Folge "Der Usedom-Krimi: Schneewittchen" von der Polyphon Film- und Fernsehgesellschaft sowie Razor Film hat am Donnerstagabend in der ARD einen neuen Rekord aufgestellt. 7,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen beim neuen Fall der Ex-Staatsanwältin (Katrin Sass) zu. Das entspricht einem Marktanteil von 28,6 Prozent. Bislang lag der "Usedom-Krimi"-Rekord bei 6,93 Millionen Zuschauenden. Da konnte die neue Folge "Marie fängt Feuer: Ungewisse Zukunft" im ZDF nicht um 20.15 Uhr mithalten. Die MadeFor Film Produktion erreichte 3,21 Millionen Zuschauende und einen Marktanteil von 12,3 Prozent.

Bei den 14- bis 49-Jährigen punktete RTL mit einem Extra-Spezial zur Primetime und der Thematik um steigende Heizkosten im Winter. Gute 13,0 Prozent der Jüngeren wollten das sehen. "Der Usedom-Krimi" war auch hier zweistellig und erreichte 10,7 Prozent der 14- bis 49-Jährigen. Vox hatte einen gelungen Spielfilm-Abend mit "The Expendables 3" und 9,5 Prozent. "Doc Caro" fing auf Sat1 in den vergangenen Wochen gut an, verliert jetzt aber ein wenig an Schwung und hat zur Primetime nur noch 6,3 Prozent, also fast ähnlich viel wie "Rosins Restaurants" auf Kabel Eins mit 6,1 Prozent. Schwach lief es für ProSieben mit seiner "Bridgerton"-like Dating-Show "Love Is King", die zuerst bei Joyn zu sehen war und jetzt nicht einmal mehr unter der Top-25 der 14- bis 49-Jährigen Sendungen zu finden ist.