Günter-Rohrbach-Drehbuchpreis: Vier gewinnt

Die zum zweiten Mal vergebenen Drehbuchpreise der Günter Rohrbach Filmpreis Stiftung gehen in diesem Jahr an insgesamt vier Autorinnen und Autoren. Den ersten Preis erhält Stefan Linn für "Die Ewigkeitslast", den zweiten Lukas Golletz für "Um jeden Preis". Der dritte Preis wurde zweigeteilt. Christiane Gern wird für ihren Stoff "Wieviel darf's denn sein?" und Maitri Wermund für "Stille Wasser" prämiert.

Angela Heuser vom Verband für Film- und Fernsehdramaturgie (VeDRA) , Filmjournalistin Marga Böhle, Produzent Thomas Wöbke und Autor und Sprecher Gert Heidenreich wählten die Stoffe aus den 49 Einreichungen aus.

Die Verleihung findet am 3. November am Vorabend des Günter Rohrbach Filmpreise in der Stumm'schen Reithalle in Neunkirchen statt. Die Stadt Neunkirchen, die Masterschool Drehbuch Berlin, der VeDRA und die Arbeitskammer des Saarlandes kooperieren beim Preis, den die Günter Rohrbach Filmpreis Stiftung im vergangen Jahr zum ersten Mal auslobte.