Kinocharts Deutschland Trend: Superheldenstark

Die Kinozahlen bleiben weiter stark in Deutschland. Die Neustarts punkten, die bereits aktiven Hits ziehen die Menschen weiter in die Kinos. Black Adam" setzt sich überzeugend an die Chartspitze mit 40.000 Ticketverkäufen und 370.000 Euro Umsatz in 539 Kinos. Der erste Auftritt des DC-Comics-Antihelden mit Dwayne Johnson in der Hauptrolle steuert auf ein erstes Wochenende mit 270.000 Besuchern zu. Dahinter hielt sich der auch am vierten Wochenende unverändert starke Die Schule der magischen Tiere 2" mit 25.000 Filmfans und 170.000 Euro Kasse. Weil bereits große Teile Deutschlands Herbstferien haben, wird der Multiplikator nicht mehr ganz so hoch ausfallen, aber 200.000 verkaufte Eintrittskarten sollten drin sein. Der Film würde dann gesamt Guglhupfgeschwader" als zweiterfolgreichsten deutschen Film des Jahres überholen und die 1,5-Mio.-Besucher-Marke passieren. Das Original, Die Schule der magischen Tiere", hatte vor einem Jahr zum selben Zeitpunkt erst knapp 1,2 Mio. Zuschauer auf dem Habenkonto.

Insgesamt war es ein starkes Wochenende für den deutschen Film: Der Nachname" von Sönke Wortmann startet auf Platz drei mit 20.000 Kinogängern und knapp 170.000 Euro Umsatz in 497 Kinos und zielt nun auf ein erstes Wochenende mit etwa 160.000 Besuchern. Der Vorgänger, "Der Vorname", war vor vier Jahren mit 13.000 Besuchern angelaufen, wenngleich nur in 244 Kinos, und konnte dann ein erstes Wochenende mit 115.000 Ticketverkäufen vorweisen. Im Endergebnis hatte die Komödie dann 1,1 Mio. Zuschauer gesammelt. Smile - Siehst du es auch?" sieht sich einem weiteren erfolgreichen Wochenende entgegen. Gestern holte der Überraschungshit 17.500 Besuche und 160.000 Euro Einspiel. Ein Gesamtwochenende mit 140.000 Kinogängern ist greifbar. Gesamt nähert sich der Schocker nunmehr der Besuchermillion. Die Top fünf beschließt Halloween Ends", der sein zweites Wochenende mit 10.000 Ticketverkäufen und 90.000 Euro Einspiel eröffnet und bis Sonntag auf 75.000 Besucher zielt.

Auf Platz sieben startet der Hollywood-Familienfilm Lyle - Mein Freund, das Krokodil", dem gestern in 502 Kinos 10.000 Besuche und 70.000 Euro Kasse beschert waren. Hier sollten bis Sonntag 80.000 Zuschauer möglich sein. Auf Platz zehn findet sich ein weiterer Kinderfilm. Die Mucklas und wie sie zu Pettersson und Findus kamen" von Ali Samadi Ahadi, das erste Spinoff zu den Pettersson und Findus"-Filmen, startet in 449 Kinos mit 5000 Besuchern und 40.000 Euro Einspiel. Ein erstes Wochenende mit 40.000 Zuschauern winkt. Dahinter gibt es das Event "ROH live: La Bohème", dem in 85 Kinos bei 1100 Ticketverkäufen ein Umsatz von 26.500 Euro beschieden war.