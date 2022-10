60. Viennale: Viel Beifall für "Vera"

Im ausverkauften Gartenbaukino in Wien wurde heute die Eröffnung der 60. Viennale gefeiert. Nachdem die Wiener Stadträtin für Kunst und Wissenschaft, Veronica Kaup-Hasler, in ihren einführenden Worten unter anderem ein Neudenken der "Wert"-Schöpfung von Kunst und Kultur anregte und auf die kommenden 13 Tage einstimmte, die nicht nur eine Leistungsschau der besten Filme des laufenden Jahres böten, sondern ebenso wertvolle Entdeckungen aus anderen Kontinenten bereithielten ("60 Jahre Viennale bedeutet 60 Jahre Blicke auf die Welt") und auch dem österreichischen Filmschaffen einen Platz einräumen würden, trat Viennale-Direktorin Eva Sangiorgi auf die Bühne. Sie unterstrich, dass Filmfestivals Platz für Konfrontationen bieten müssen, gerade in Zeiten, die von umfassenden politischen und ökonomischen Veränderungen geprägt seien. Dem Publikum wurde zur Eröffnung mit "Vera" von Tizza Coviund Rainer Frimmel eine österreichische Produktion präsentiert. Anwesend waren nicht nur die Filmemacher, sondern auch der Star des Films, das italienische StarletVera Gemma, Tocher von Filmstar Giuliano Gemma, die sich selbst in einer semidokumentarischen Geschichte spielt. Die feinfühlige Charakter- und Milieustudie feierte in der Orizzonti-Reihe in Venedig Weltpremiere und gewann dort nicht nur den Regiepreis, sondern feiertee Titelheldin Vera als beste Schauspielerin. Das Regieduo durfte bereits 2009 mit "La Pivellina" das größte österreichische Filmfestival eröffnen.