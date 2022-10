Foto des Tages: Beni Weber synchronisiert Teddy für capelight pictures

Kino

In den Münchner Bavaria Musikstudios ist der Startschuss für die Synchronisation des norwegischen teilanimierten Familienfilms "Ein Weihnachtsfest für Teddy" gefallen. Der beliebte Kinder-TV-Moderator Beni Weber ("Woozle Goozle", "Die Beni Challenge") leiht dem niedlichen Hauptdarsteller, einem Teddybären mit großen Ambitionen, seine Stimme. Das Weihnachtsabenteuer von Regisseurin Andrea Eckerbom, das capelight pictures am 17. November in die deutschen Kinos bringt, spielt wie die internationalen Publikumserfolge "Plötzlich Santa" und "Elise und das vergessene Weihnachtsfest" im magischen Universum des Schriftstellers Alf Prøysen. (PR-Veröffentlichung; Foto: capelight pictures/Hannes Magerstädt)