UCI zeigt "Glass Onion" in zehn Häusern

UCI hat angekündigt, am 24. Oktober den Vorverkauf für den einwöchigen Kinoeinsatz von "Glass Onion: A Knives Out Mystery" in ausgewählten Häusern zu starten.

Die Nachricht kommt alles andere als überraschend, nachdem sich die US-Konzernmutter AMC erstmals mit Netflix über einen Kinoeinsatz eines Films des Streamers geeinigt hat: UCI wird Glass Onion: A Knives Out Mystery" zwischen dem 23. und 29. November zeigen; für diese Woche steht die erste von zwei Fortsetzungen zum Hit aus dem Jahr 2020 Kinos auch in Deutschland für einen Einsatz zur Verfügung, bevor sie - einen Monat nach dem Leinwanddebüt - am 23. Dezember bei Netflix startet.

Wie UCI mitteilt, startet der Vorverkauf am 24. Oktober, mitspielen werden demnach ausgewählte Standorte - konkret handelt es sich um das UCI LUXE Mercedes Platz und UCI Eastgate in Berlin, das UCI Ruhr Park in Bochum, das Dresdener UCI Elbe Park, das UCI Duisburg, das UCI Düsseldorf, das UCI Neuss, das UCI Hürth Park in Köln und schließlich die Hamburger Standorte UCI Mundsburg und UCI Othmarschen.

Auch Cinemaxx - deren Mutter Vue sich ebenfalls erstmals mit Netflix auf einen Filmeinsatz geeinigt hat - wird "Glass Onion: A Knives Out Mystery" zeigen; Cinemaxx hatte zuletzt schon Im Westen nichts Neues" ins Programm genommen.