Viaplay-Start in UK steht bevor

Die Viaplay Group wird ihren Viaplay-Streamingdienst am 1. November in Großbritannien launchen. Abonnenten stehen zwei Tarif-Varianten zur Auswahl: Zum Monatspreis von 3,99 britischen Pfund erhalten Zuschauer Filme und Serien, darunter Viaplay-Originals und Lizenz-Inhalte von Content-Partnern. Zum Monatstarif von 14,99 Pfund erhalten Kunden das komplette Sportangebot. Zuletzt hatte Viaplay den Sportanbieter Premier Sports übernommen, dessen TV-Channels künftig die Marke Viaplay tragen werden.

Mit dem Start in Großbritannien wird Viaplay seine Präsenz als Direktvertrieb auf elf Länder ausweiten. Die USA und Kanada sollen Anfang 2023 folgen. Der Dienst ist in den USA bisher nur über Comcast verfügbar. Des Weiteren ist Viaplay derzeit in allen nordischen und baltischen Ländern sowie in Polen und den Niederlanden eigenständig aktiv. Zur Markteinführung in Deutschland gab es keine neuen Angaben. Bislang war stets von Ende 2023 die Rede.