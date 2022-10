Einschaltquoten: Fußball für alle, "TV total" für die Jüngeren

Der Mittwochabend zeichnete sich dadurch aus, dass mal nicht die so nachgefragte "Tagesschau" in den aktuellen Krisenzeiten ganz oben stand, sondern ein DFB-Pokal-Spiel mit FC-Bayern-Beteiligung.

Kaum spielt wieder der FC Bayern München irgendwo mit, in diesem Fall der zweiten Runde des DFB-Pokals, geht die Einschaltquote beim Traditionswettbewerb wieder rauf. Das Spiel FC Augsburg gegen den Rekordmeister sahen im ZDF 5,83 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer mit einem Marktanteil von 23,7 Prozent. Somit gab es in dieser Woche den seltenen Fall, das ein Primetime-Programm noch vor der gefragten "Tagesschau" in diesen so Nachrichten-getriebenen Zeiten stand. In der ARD hatte die Dramedy "Eltern mit Hindernissen" von 2020 um 20.15 Uhr 3,73 Millionen Zuschauende bei einem Marktanteil von 14,1 Prozent.

Fußball war dann logischerweise auch bei den Jüngeren an gefragtesten: Da holte die Partie bei den 14- bis 49-Jährigen 1,37 Millionen und einen Zielgruppen-Marktanteil von 22,6 Prozent. Bei den späteren Zusammenfassungen kletterte dieser Marktanteil dann sogar noch auf bis zu 24,1 Prozent. "TV total"-Moderator Sebastian Pufpaff glänzte gerade noch mit Scherzchen auf Kosten von Markus Söders Crystal-Mett-Igel auf den Medientagen München, was den ProSieben-Mann aber nicht davon abhielt, am Mittwochabend mit 12,5 Prozent hinter Nachrichten und Sport das am meisten gesehene junge Programm gewesen zu sein. Auf RTL hatte "Mario Barth deckt auf" zur Primetime 10,4 Prozent, und die Show "The Taste" holte auf Sat1 9,6 Prozent.