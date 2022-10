Der längste amtierende Chef eines Majors in Deutschland sucht eine neue Herausforderung: Martin Bachmann verlässt Sony Pictures Entertainment auf eigenen Wunsch zum 31. März 2023. Seit 2003 war er als Managing Director in Deutschland für die Geschicke des Studios verantwortlich.

Der längste amtierende Chef eines Majors in Deutschland sucht eine neue Herausforderung: Martin Bachmann verlässt Sony Pictures Entertainment nach 33 Jahren auf eigenen Wunsch zum 31. März 2023, um auf diese Weise den Übergangsprozess aktiv unterstützen zu können. Seit 2003 war er als Managing Director in Deutschland für die Geschicke des Studios verantwortlich. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt steht weder fest, was Bachmanns nächste berufliche Station sein wird, noch wer ihn als Geschäftsführer der deutschen SPE beerben wird.

Unter seiner Ägide konnte SPE spektakuläre Erfolge feiern. Dazu zählen die Spider-Man"-Filme, die Jumanji"-Filme, das James-Bond-Franchise von "Casino Royale" bis Spectre", die Hotel Transsilvanien"-Titel sowie die Quentin-Tarantino-Hits Django Unchained" und Once Upon a Time in Hollywood". Zu dem machte Bachmann sich auch massiert für Local Product stark: Friendship!", 25 km/h", Who Am I - Kein System ist sicher" sowie die "Hilfe, ich hab " und Die Vampirschwestern"-Reihen gehörten zu den großen Erfolgen. Auch in diesem Jahr versorgte Sony die Kinos wieder mit veritablen Hits. Neben Spider-Man: No Way Home", der bis jetzt erfolgreichste Film in den deutschen Kinos seit Beginn der Pandemie, landete der Major Millionenhits mit Uncharted" und Bullet Train".

In einem Statement sagte Steven O'Dell, President von Sony Pictures Entertainment: "Wir danken Martin für die Jahrzehnte seines Einsatzes und wahrer Zusammenarbeit und seinen herausragenden Erfolg. Und wir wünschen ihm nur das Beste für sein nächstes Kapitel."

Bachmann hatte seine berufliche Karriere bei Sony - damals noch Columbia TriStar - begonnen: Nach dem Jurastudium begann er als Management Trainee bei Columbia TriStar Film GmbH, zwei Jahre später stieg er als Advertising Coordinator ein. Von 1993 bis 1999 fungierte er erstmals in einem Managementposten als Marketing Director, 2000 wechselte er in das Hauptquartier des Studios in Culver City, wo er bis Mitte Juni 2003 Senior Vice President, International Marketing, bei Columbia TriStar Film Distributors International war. Danach kehrte er zurück in die in der Zwischenzeit von München nach Berlin umgezogene Dependance, wo er die Firma seither als Managing Director leitete. Überdies gehört Bachmann zum geschäftsführenden Vorstand des Verband der Filmverleiher.