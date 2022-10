Gianni Amelio ist Ehrengast beim Italian Film Festival Berlin

Im Rahmen des neunten Italian Film Festival Berlin (9. bis 13. November) im Kino in der Kulturbrauerei wird dem Regisseur und Drehbuchautor Gianni Amelio ein Schwerpunkt in Form einer Hommage/Retrospektive gewidmet.

Im Rahmen des neunten Italian Film Festival Berlin (9. bis 13. November) im Kino in der Kulturbrauereiwird dem Regisseur und Drehbuchautor Gianni Amelio ein Schwerpunkt in Form einer Hommage/Retrospektive gewidmet. Amelio wird in Berlin als Gast erwartet. Die Filme der Hommage werden bis Weihnachten in drei Kinos in verschiedenen Berliner Bezirken wiederholt. Das zehn Filme umfassende Wettbewerbsprogramm wird am 27. Oktober bekanntgegeben. Als ersten Höhepunkt nennt die Veranstaltung die Deutschlandpremiere des Dokumentarfilms "Ennio Morricone - Der Maestro" von Giuseppe Tornatore über den weltberühmten Komponisten Ennio Morricone.

Das Festival bringt wieder Kreative aus Italien und Deutschland zusammen, lädt bei den Business Days in Kooperation mit Cinecittà zum Austausch ein und bietet ein Netzwerk, um gemeinsame Projekte auf den Weg zu bringen.