Blauer Panther 2022: Triumph der Serie

Sechs von sieben Preisen in der Kategorie Fiction gingen an Serien-Formate bzw. die daran beteiligten Kreativen. Zu den Gewinnerinnen und Gewinnern des neu aufgestellten Blauen Panthers gehören u.a. zwei Drittel der HaRiBos und Julia von Heinz. Die erstmals mit ihren Programmen berücksichtigten Streamer machten ausgiebig Beute.

In der BMW Welt wurden am heutigen Abend die Blauen Panther vergeben - erstmals in ihrer 34-jährigen Geschichte als TV- und Streaming-Award. In der Fiction-Kategorie gibt es auf den ersten Blick eine große Siegerin: die Serie. Lediglich eine Auszeichnung ging an einen Fernsehfilm bzw. deren Macher, und das ließ sich kaum verhindern, denn es ging um den Publikumspreis für den beliebtesten Film. Hier machten Matthias Schweighöfer, Netflix und Pantaleon mit Army of Thieves" das Rennen und schlugen sogar DFP-Triumphator "Die Wannseekonferenz" aus selbigem. Als beliebteste Serie kürte das Publikum die Prime Video-Comedy "Die Discounter" von Pyjama Pictures. Da machte sich die Öffnung für Streaming-Formate bereits eindrücklich bemerkbar.

Am Ziel angelangt ist Julia von Heinz mit ihrer fulminanten ARD-Miniserie Eldorado KaDeWe", für deren Regie sie den Blauen Panther erthält. Bei vorangegangenen Preis-Ereignissen wurde die Gemeinschaftsproduktion von Constantin und UFA meist übergangen, erst beim Deutschen Fernsehpreis gab es für Ausstattung und Musik die ersten Auszeichnungen. Im Bereich Drehbuch heißen die Gewinner Bob Konrad, Hanno Hackfort und Thomas Pletzinger für die von Flare Film produzierte Sky-Serie Funeral for a Dog", eine Adaption von Pletzingers Roman "Bestattung eines Hundes".

Bei den Schauspielpreisen setzten sich Soma Pysall als Queen des Wedding in "Para - Wir sind King" (Warner TV Serie/W&B Television) und Peter Kurth für seinen Advokaten-Part in Ferdinand von Schirach - Glauben" gegen die namhafte Konkurrenz durch. De Fiction-Nachwuchspreis ging an Creator, Regisseur und Hauptdarsteller David Helmut für das von Neuesuper für RTL+ produzierte WG-Comedy-Format Wrong - unzensiert".

In der Kategorie Entertainment erweiterte Olli Dittrich für die Verkörperung der Figur Sandro Zahlemann in der Mockumentary "Ich war Angela Merkel: Das Zahlemann-Protokoll" (WDR / beckground tv) seine Panther-Sammlung. Ebenso hielt die Siegesserie der von Florida TV produzierten ProSieben-Show "Wer stiehlt mir die Show?" an, für die Joko Winterscheidt als Entwickler und Host und Julia Mehnert als Executive Producerin ausgezeichnet wurden. Der dritte Entertainment-Panther sprang zu Anna-Lena Zwez als Executive Producerin der ebbenfalls beretis beim Deutschen Fernsehpreis prämierten Factual-Show "Don't stop the Music - Kids" (Redseven Entertainment / ZDF).

Auf bereits mehrfach ausgezeichnete Formate stößt man auch In der Kategorie Information / Journalismus. Carl Gierstorfer gelangte für Buch und Regie der ARD-Dokuserie "Charité intensiv - Station 43" (Docdays / rbb) ebenso zu Panther-Ehren wie Benjamin und Jono Bergmann für die Regie des Dokumentarfilms "Wirecard - die Milliarden-Lüge", den Gabriela Sperl und BABKA mit RBB, NDR, SWR, BR, Sky Studios und Arte als Partnern produzierten. Nadja Mitzkat, Annette Kammerer und Jan Vollmer wurden für die Berichterstattung im Web-Angebot "Gegen Putin: so gefährlich ist Protest in Russland" (NDR für funk, STRG_F) ausgezeichnet.

Zwei Blaue Panther gab es in der Kategorie Kultur / Bildung. Salwa Houmsi und Jo Schück wurden für die Moderation des Talkformats "13 Fragen" (Hyperbole für ZDFkultur) geehrt, Martin Groß für Buch und Regie der ARD-Doku "Auswärtsspiel - Die Toten Hosen in Ost-Berlin" (ECO Media).

Bereits im Vorfeld der Preisgala stand ZDF-Talker Markus Lanz als Gewinner des Ehrenpreises des Bayerischen Ministerpräsidenten fest, ebenso Arnold Schwarzenegger als erster Träger des neuen Sonderpreises, den er bereits am 27. September für sein Ukraine-Engagement in den sozialen Netzwerken überreicht bekam.