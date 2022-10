Saskia Vömel und Gesine Mannheimer: "Schnellstmöglich gegensteuern"

Mit dem International Distribution Summit organisierte die AG Verleih ein bislang einzigartiges Event, um mittels internationaler Vernetzung Wege aus der Krise zu finden. Wir sprachen aus diesem Anlass mit den neuen Geschäftsführerinnen Saskia Vömel und Gesine Mannheimer.

BLICKPUNKT: FILM: Wie beurteilen Sie die aktuelle Lage der unabhängigen Verleiher?

SASKIA VÖMEL: Momentan befindet sich die unabhängige Verleihbranche in einer desaströsen Situation. Die Auswirkungen der Pandemie sind noch in keiner Weise aufgearbeitet. Wir kämpfen - trotz positiver Impulse in jüngster Zeit - noch immer Woche für Woche damit, dass das Arthouse-Publikum extrem schwer zu aktivieren ist, dass sich das Besuchsverhalten verändert hat. Wir müssen alles daran setzen, hier schnellstmöglich gegenzusteuern, um eine Verleihlandschaft zu erhalten, die die Vielfalt der Arthouse-Filme auch wirklich abbilden kann. Film ist ein unfassbar wichtiger Teil der Kulturszene in Deutschland, ist maßgeblich wichtig für unsere Gesellschaft - und wir hoffen, dass alles getan wird, um dieser Bedeutung gerecht zu werden und diese Szene zu erhalten.

GESINE MANNHEIMER: Es ist genau, wie Saskia es schildert. Das Rezeptionsverhalten hat sich in den vergangenen Jahren massiv verändert. Man geht nicht mehr "einfach so" mal ins Kino, um sich einen schönen Abend zu machen; sondern es erfolgt eine extrem selektive Auswahl. Man konnte schon immer viele Dinge in seiner Freizeit machen, Filme kann man auf sehr vielen Wegen sehen - und die Pandemie hat Verhaltensänderungen befördert. Wir müssen dem entgegenwirken - und das bedeutet, den sprichwörtlichen Werkzeugkasten in der Herausbringung zu erweitern. Darin liegt die Herausforderung.

B:F: Dieser Gedanke liegt der erstmaligen Veranstaltung des International Distribution Summit zugrunde?

VÖMEL: Es ist eine der ersten Ideen, die wir entwickelt haben: Der Gedanke, sich eingehend darüber auszutauschen, was es an guten Ideen im Ausland gibt, was dort an Maßnahmen schon funktioniert hat - und dann zu bewerten, was sich in welcher Form vielleicht auf den hiesigen Markt übertragen lässt.

B:F: Der internationale Ansatz ist dabei auch der Erkenntnis geschuldet, dass sich manche Herausforderungen nur mit breiterer Vernetzung adressieren lassen?

MANNHEIMER: Dass man mit globalen Krisen global umgehen muss, ist ein ganz logischer Schluss. Ebenso naheliegend ist es, sich einmal ganz konkret damit zu befassen, wie unterschiedliche Player mit ihren Filmen umgehen, welche Wege sie in der Vermarktung beschreiten - schließlich sieht man ja immer wieder, dass Filme in unterschiedlichen Territorien teils ganz unterschiedliche Ergebnisse liefern. Nur auf das eigene Territorium zu blicken, ist nicht zeitgemäß. Wir stehen vor einem Wendepunkt, wir können schlicht nicht mehr nur mit den gewohnten Ansätzen fortfahren. Deshalb müssen wir jetzt überlegen, was sich Neues ausprobieren lässt.

VÖMEL: Auch wenn es der Branche derzeit schlecht geht, auch wenn viele Kampagnen überhaupt nicht mehr verfangen, gibt es ja doch immer wieder Filme, die Erfolge feiern, die ihr Publikum finden. Zu analysieren, warum etwas funktioniert und was im Einzelfall vielleicht anders gemacht wurde, ist ganz entscheidend. Themen wie die digitale Ansprache des Publikums oder das Community-Building stehen dabei selbstverständlich ebenso im Raum wie die Idee von Ketten-unabhängigen Abomodellen oder der Vertrieb von Tickets über Partner z.B. im Einzelhandel. All das muss als mögliches Instrument viel stärker in den Fokus rücken.

MANNHEIMER: Als äußerst spannende Anregung empfinde ich gerade auch den Vortrag zur Markenbildung von Independent-Verleihern anhand des Beispiels A24. Die Idee, dass ein Verleih für sein Zielpublikum gleichzeitig eine Art Gütesiegel sein kann, dass damit ein klares Programmversprechen abgegeben würde, das die so dringend notwendige Orientierung im Dschungel des Angebots bieten könnte: Darin könnte meines Erachtens für den Indie-Sektor viel Potenzial schlummern.

VÖMEL: Orientierung ist sicherlich ganz entscheidend, das gleiche gilt für Anreize. Ich halte speziell die Idee eines Kinoabos für reizvoll, weil es die Hürden senken könnte, sich auch wieder auf Entdeckungen einzulassen.

B:F: Austausch - auch auf internationaler Ebene - existierte nun aber auch schon vor der jetzigen Krise.

VÖMEL: Selbstverständlich ist es nicht das erste Mal, dass Menschen aus der Verleihbranche miteinander sprechen, dass Best-Case-Beispiele ausgetauscht werden. Aber der Rahmen, den wir mit dem breiten Ansatz des IDS bieten, ist in dieser Form bislang einzigartig. Zumal wir uns ganz besonderen Schwung davon erhoffen, dass wir ausdrücklich nicht nur die Chef:innen-Abteilungen eingeladen haben, sondern vielmehr gezielt nach Menschen auf den Arbeitsebenen gesucht haben. Nach jenen Menschen, die man vielleicht nur selten auf dem roten Teppich der Festivals sieht, die aber tagtäglich mit Herzblut dabei sind, Filme ins Kino zu bringen, die immer wieder von Neuem überlegen, was man in der Praxis umsetzen kann. Ziel war ein noch offenerer Austausch. Wir alle wissen, wie es ist, in Blasen zu diskutieren. Diese wenigstens ein Stück weit aufzureißen, war unser Anliegen mit der Veranstaltung. Die auch insofern ein Zeichen setzt, als es bislang zwar diverse nationale und internationale Kongresse für die Kinobetreibenden gab, aber keinen, der Verleih und Vermarktung in den Fokus nimmt. Von daher wäre es natürlich großartig, dieses Event wiederholen und etablieren zu können.

B:F: Auch weil ein solches Signal nach außen helfen könnte, das Verständnis für Art und Bedeutung der Verleihtätigkeit zu schärfen - das ja oftmals als nur bedingt vorhanden beklagt wird?

MANNHEIMER: Die Verleiharbeit ist absolut elementar dafür, Filme attraktiv zu machen, sie an das Publikum zu bringen. Wie viel Energie und Aufwand in diese Arbeit fließt und wie wichtig es ist, einem Film ein Gesicht zu geben, wird tatsächlich oft nicht als genuine Leistung anerkannt. Dass ein Film sein Zielpublikum findet, ist nichts, das sich automatisch ergibt. Dahinter steckt wahnsinnig viel Arbeit, die Erfahrung, Mut, Liebe und Energie einfordert. Das bewusst zu machen, zählt sicherlich auch zu unseren Anliegen.

VÖMEL: Zunächst einmal sind wir der BKM dankbar für deren Förderunterstützung, die den IDS überhaupt erst möglich gemacht hat. Weiterer Dank richtet sich an unsere Partner: die Film- und Medienstiftung NRW, das Filmfest Cologne und natürlich die EWIP - European work in progress. Grundsätzlich würden wir uns aber durchaus eine stärkere Wertschätzung der Verleiharbeit wünschen - auch seitens der Politik. Denn manchmal hat man schon das Gefühl, dass diese enorm wichtige, mühselige und kleinteilige Arbeit, die richtigen Filme zu finden, Kampagnen zu entwerfen, die sowohl bundesweit als auch lokal ausstrahlen müssen, in der Wahrnehmung zu weit hinter Produktion und Kino zurücksteht. Und das, obwohl all die wunderbaren Filme ohne Verleih im Rücken komplett unsichtbar bleiben würden. Was tatsächlich geleistet wird, wollen wir gerne sichtbarer machen - auch als Anerkennung dessen, was gerade in den vergangenen Jahren unter widrigsten Bedingungen umgesetzt wurde. Insofern ist ein Signal nach außen klarer Teil der Motivation, den IDS ins Leben zu rufen.

B:F: Ihre eigene Agentur Jetzt & Morgen arbeitet sehr eng an den Schnittstellen zur Politik. Eine ideale Voraussetzung, um noch engere Verbindungen zum Verband zu knüpfen, als das bislang schon der Fall war?

MANNHEIMER: Das ist tatsächlich eine der Hoffnungen, die wir mit unserer neuen Tätigkeit für die AG Verleih verbinden. Wir betreuen mit unserer Agentur gezielt gesellschaftspolitisch relevante Filme und arbeiten dabei regelmäßig eng mit der Politik zusammen. Dadurch verfügen wir über eine Vielzahl an Kontakten, die wir gerne auch nutzen wollen, um für die unabhängigen Verleiher mehr zu bewegen.

VÖMEL: Hinzu kommt, dass wir einen direkten Verleihhintergrund haben und auch im Rahmen unserer Agenturprojekte stets die Verleihperspektive im Vordergrund steht. Wir freuen uns sehr, dass wir uns nun noch stärker für unabhängige Filmverleihe einsetzen können - auch bei der Politik.

B:F: Als sie ihre Posten bei der AG Verleih übernommen haben, war ihnen die Situation der Branche zweifelsohne bewusst. Mit welcher Motivation sind Sie an die neue Aufgabe gegangen, was haben Sie sich vorgenommen?

MANNHEIMER: Die Situation war uns nicht nur bewusst, sondern sie war großer Teil der Motivation. Wir haben zuvor schon im Rahmen unserer täglichen Arbeit versucht, mit konkreten Filmen etwas zu bewegen; auf Ebene des Verbandes geht es nun um die gesamte Branche. Den aktuellen Herausforderungen nicht nur zuzusehen, sondern selbst etwas zu deren Bewältigung beisteuern zu können, ist uns enorm wichtig, denn wir wollen uns nicht damit abfinden, dass die jetzige Situation eine längerfristige sein soll. Es ist schließlich für unsere Gesellschaft elementar, dass es die unabhängigen Verleihe gibt, die mit ihren Filmen so wichtige Filmkunst, andere Blickwinkel und gesellschaftspolitische Themen nach vorne tragen. Ich denke, dass wir das auch dank unseres Hintergrunds gut vermitteln und damit für mehr Anerkennung und Unterstützung werben können.

VÖMEL: Wir möchten die zwingende Relevanz von Verleiharbeit sichtbar machen und dafür kämpfen, dass eine vielfältige, unabhängige Verleihlandschaft dem Publikum auch in Zukunft Filmkunst in all seinen Facetten bieten kann.

Das Gespräch führte Marc Mensch