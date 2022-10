Studiocanal vermeldet Rekord für "November"

Mit dem Thriller "November", der seine Weltpremiere in Cannes (außerhalb des Wettbewerbs) gefeiert hatte, widmet sich Regisseur Cédric Jimenez aus Polizeisicht der Jagd nach den Verantwortlichen für die 2015 in Paris verübten Terroranschläge. Der Film, der am 20. Oktober auch in Deutschland startet, kam am 5. Oktober in die französischen Kinos, steht seither an der Spitze der dortigen Charts - und hat innerhalb von 15 Tagen bereits mehr als eine Mio. Besucher vor die Leinwände gezogen. In diesem Tempo ein Rekord für Studiocanal in Frankreich, wie das Unternehmen mitteilt - und ein neuerlicher Erfolg für Jimenez, dessen BAC Nord" mit über zwei Mio. Besuchen 2021 eine der meistgesehenen lokalen Produktionen in Frankreich war (der aber keinen deutschen Kinostart hatte).

Dazu erklärte CEO Anna Marsh: "Nach dem enormen Erfolg von 'BAC Nord' freuen wir uns bei Studiocanal sehr, unsere Zusammenarbeit mit Cédric Jimenez und Hugo Sélignac, der "November" zusammen mit Mathias Rubin produzierte, erneuert zu haben." Man sei begeistert von diesem Erfolg, der belege, dass das Publikum da sei und tatsächlich auch ins Kino komme, wenn der Anreiz da sei. "Es liegt an uns, zu wissen, wie man großartige Filme anbietet", so Marsh, "'November' ist einer davon!"