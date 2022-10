Gastbeitrag von Katharina Hiersemenzel: Was für die Produktionsbranche jetzt wichtig ist!

Katharina Hiersemenzel, SVP Public Policy bei Constantin Film, hält hier ein Plädoyer für ein Handeln der Politik mit Weitblick und Vision für Innovation und Vielfalt am Produktionsmarkt. Sie analysiert, was Produzenten im Film-, TV- und Streamingbereich jetzt besonders dringend brauchen.

Katharina Hiersemenzel, SVP Public Policy bei Constantin Film, hält hier ein Plädoyer für ein Handeln der Politik mit Weitblick und Vision für Innovation und Vielfalt am Produktionsmarkt. Sie analysiert, was Produzenten im Film-, TV- und Streamingbereich jetzt besonders dringend brauchen.

Zuletzt hat die Covid-19 Pandemie die Filmbranche, wie viele Industriezweige, vor erhebliche Herausforderungen gestellt. Zwar konnte dank der Ausfallfonds weiter produziert werden, je-doch blieben die Kinos größtenteils leer und somit wichtige Einnahmen aus. Kaum schien das Gröbste der Covid-19 Pandemie überwunden, brach mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine ein weiteres tragisches Übel über Europa herein, begleitet von einer Energiekrise, Inflation und Rezession. Hierunter leidet auch die hiesige Produktionsbranche, nicht zuletzt aufgrund sich rapide steigernder Kosten. Gleichzeitig stehen wir an einer wichtigen Weichenstellung grund-sätzlicher filmpolitischer Fragen für den Produktionsstandort Deutschland: Wie kann die Politik helfen, einen vielfältigen und bislang krisenfesten Produktionsmarkt zu erhalten, damit auch künftig innovative Produktionen aus Deutschland heraus hergestellt werden können?

Ungebremste Abschöpfung und Wettbewerbsverzerrung

Die größte Herausforderung für Film- und TV-Produzenten sind ungebremste Abschöpfung durch Total Buyout der Auftraggeber und Wettbewerbsverzerrung. Bereits vor Ausbruch der Covid-19 Pandemie begannen die sog. "Streaming-Wars", in denen vor allem die großen US-amerikanischen Streamingdienste, vermehrt aber auch lokale Streamingdienste um die Gunst der Zuschauer, besser gesagt der Abonnenten, werben. Zwar führte dies einerseits zu dem viel-fach bejubelten "Produktionsboom" auch lokaler Inhalte in Deutschland und Europa, insbeson-dere im Segment der sogenannten hochklassigen TV- und Streaming Serien. Allerdings sorgte die erhebliche Marktmacht der meist global agierenden Streamingdienste von Anfang an auch für ein weiteres Problem, das sich durch den Boom der Streaming-Dienste während der Covid-19 Pandemie weiter verstärkt hat: Die Beauftragung der lokalen Produzenten erfolgt rechtlich fast ausschließlich unter Zugrundelegung des US-amerikanischen "work made for hire"-Modells.

Im Rahmen dieses Modells muss der lokale Produzent, der das Projekt oft auf eigene Kosten und Initiative entwickelt und wirtschaftlich verantwortlich durchführt, alle Rechte gegen eine zu verhandelnde Marge abgeben (sog. "Total-Buyout"). Im Gegenzug trägt der Streamer die Produk-tionskosten unter Abzug der staatlich gewährten Zuschüsse wie insbesondere durch den GMPF. Diese aus deutschen Steuergeldern finanzierten Zuschüsse kommen damit mittelbar den VoD-Plattformen zugute, da sie vom Produzenten eingesetzt werden müssen, die Produktionskosten der VoD-Plattformen zu senken. Durch das Modell des sog. "Total-Buyout" schöpfen die Streaming-Dienste den eigentlichen Wert jeder Produktion vollständig ab und mehren den ei-genen. Anders als bei erfolgreichen Kino-Produktionen oder TV-Koproduktionen verbleiben weder werthaltige Rechte bei Produzenten, noch wird der Erfolg einer Produktion mit Erlösbetei-ligungen auch für den Produzenten honoriert. Auch Beteiligungen der Urheber und ausübenden Künstler an den Erlösen der Produzenten sind mangels bei den Produzenten ankommender Er-löse abgeschnitten. Der Produzent muss sich bei den VoD-Auftragsproduktionen vielmehr mit der verhandelten Marge zufriedengeben und damit die laufenden Kosten decken. Natürlich ist kein Produzent gezwungen, diese Art von Verträgen zu unterzeichnen, welche die Streaming-Dienste aufgrund ihrer Marktmacht vorgeben. Eine wirkliche Alternative bleibt den Produzen-ten angesichts der Marktmacht der Streamingdienste aber nicht.

Das Total-Buyout Modell verzerrt damit den Wettbewerb durch erzwungenen "IP-Ausverkauf" und nimmt Produzenten vermehrt die Chance, von erfolgreichen Produktionen mit zu profitie-ren. Das wiederum hindert sie, in die Entwicklung neuer Stoffe zu investieren, innovativ zu bleiben und selbst Risiken einzugehen. Auch wird die Nachwuchsförderung durch inländische Produzenten hierdurch gehemmt. Zudem gefährdet dieser Trend die Vielfalt am Produktions-markt, weil er Oligopole wachsen lässt und - insbesondere im Bereich der Filmproduktion - kleinere Wettbewerbsteilnehmer verdrängt.

Vielfalt und Innovation bewahren - Planungssicherheit schaffen

Auf dem Prüfstand der Politik stehen momentan insbesondere zwei Instrumente: (1) Die Einfüh-rung einer Investitionsverpflichtung der Mediendiensteanbieter, die von erfolgreichen Produk-tionen und steigenden Abonnements extrem profitieren und vielfach ihre in Deutschland gene-rierten Gewinne nicht hier versteuern. (2) Die Einführung eines steuerlichen Anreizmodells in Form einer Steuergutschrift, welches an die Stelle des GMPF und des DFFF treten soll. Dadurch soll, denen zufolge, die ein steuerliches Anreizmodell fordern, bessere Planbarkeit erreicht und die Begrenzungen der Gesamthöhe, welchen bislang der GMPF und DFFF unterliegen, zum Weg-fall gebracht werden. Die Einführung eines steuerlichen Anreizmodells soll dabei für einen funk-tionierenden, wettbewerbsstarken Produktionsmarkt in Deutschland sorgen.

Dieses Ziel würde aber gerade nicht erreicht: Denn die Einführung eines steuerliches Anreizmo-dells würde vor allem dazu führen, dass US-Studios und Streamingdienste infolge der Steuergut-schrift in Deutschland billiger produzieren können - und das Modell des Total Buyout würde perpetuiert. Die Vielfalt der Produktionslandschaft wäre weiter gefährdet und Innovation ge-hemmt. Zudem ist der oben beschriebene Produktionsboom bereits am abebben - ein der Hö-he nach völlig unbegrenztes steuerliches Anreizmodell scheint daher weder erforderlich noch das geeignete Instrument, um den Markt mit Blick auf Geschäftsstrategien, Wertschöpfung und gesunden Wachstum auszutarieren.

Inhaltlich orientiert sich der Vorschlag eines steuerlichen Anreizmodells an einem bestehenden Modell in der Forschung (Forschungszulagengesetz). Im Bereich der Forschung hat allerdings schon die Beantragung der Steuervorteile den Ruf eines Bürokratiemonsters, welches die Fi-nanzämter weitestgehend überfordert und daher kaum in Anspruch genommen wird. Zudem kann es schwer mit weiteren Vorgaben ergänzt werden. Das gilt insbesondere für die seitens der Produzenten seit Jahren erhobenen und berechtigten Forderung, beim GMPF einen zwin-genden Rechterückbehalt einzuführen, um zu gewährleisten, dass zumindest ein Teil des vom deutschen Staat gezahlten Geldes auch für Wertschöpfung und Innovation in Deutschland führt.

Wesentlich zielführender im Sinne eines langfristig gesundes Filmstandorts erscheint es daher, das Zuschussmodell des GMPF und DFFF zu erhalten, zu reformieren, in Hinblick auf die Planbar-keit höher festzuschreiben, ggf. von Jahr zu Jahr anzuheben, und durch einen zwingenden Rech-terückbehalt zugunsten der hier ansässigen Produktionsunternehmen zu ergänzen. Parallel dazu sollte das Instrument der Investitionsverpflichtung nach französischem Vorbild mit zwingender Auftragsvergabe an unabhängige Produzenten sowie zwingendem Rechterückbehalt eingeführt werden. Hierdurch würden diejenigen, die maßgeblich von erfolgreichen Produktionen profi-tieren, unter Beachtung gewisser Regeln in die Herstellung europäischer Werke reinvestieren ohne dabei an bestimmte Inhalte, Stoffe oder Produktionen gebunden zu sein. Planbarkeit wür-de durch die Kombination dieser beiden Instrumente mindestens ebenso gut erreicht wie durch ein Steueranreizmodell. Darüber hinaus würde aber ein vielfältiger, gesunder Produkti-onsmarkt gewährleistet, der Anreiz für Innovation schafft und zudem Wertschöpfung in Deutsch-land und Europa erhält.