Produzent Jan Ehlert über den Blauen-Panther-Kandidaten "Glauben"

Das RTL+-Format Ferdinand von Schirach - Glauben" gehörte 2021 zu den herausragenden Serien und wurde bereits bei Canneseries ausgezeichnet. Nun ist die gemeinsame Produktion von Constantin Television und Moovie bei den Schauspiel- und den Publikumspreisen für den Blauen Panther nominiert. Ein Gespräch mit Produzent Jan Ehlert.

Was bedeuten die beiden Nominierungen für den "Blauen Panther" für Ihre Produktion "Glauben", was für Sie als Produzent?

JAN EHLERS: Der "Blaue Panther" ist eine der renommiertesten Auszeichnungen im TV- und Streamingbereich, eine Nominierung würdigt unsere Arbeit natürlich bereits und macht sie sichtbarer. Besonders freut mich, dass wir mit einem Programm nominiert sind, dass keinen Bayern-Bezug hat. Das, sowie der Umstand, dass der Preis nicht mehr dotiert ist, spricht dafür, dass sich hier ausschließlich das Programm selbst durchsetzen muss. Das weckt auch unseren sportlichen Ehrgeiz.

Ist die Nominierung für Peter Kurth als "Bester Schauspieler" eine zusätzliche Bestätigung, auf's richtige Pferd gesetzt zu haben?

JAN EHLERS: Das kann man wohl sagen, vor allem weil Peter Kurth von Anfang an ein Motor des Projekts war. Wir haben ihm die erste Fassung der Drehbücher geschickt, gleich alle sieben auf einen Schlag und er hat zwei Tage später angerufen und gefragt, wann wir anfangen zu drehen. So eine Konstante über den ganzen weiteren Verlauf der Entwicklung und Vorbereitung zu haben, ist schon sehr wertvoll. Die Genauigkeit, mit der Peter Kurth nicht nur Fragen stellt und Dinge in Frage stellt, dann aber auch mit der gleichen Genauigkeit in seine Darstellung fließen lässt, ist wirklich spektakulär.

Preiswürdig ist auch Narges Rashidi als Mischung aus sphinxhafter Schurkin und Superheldin. Wie kam es zu dieser Figur?

JAN EHLERS: Zuerst hat Ferdinand von Schirach sie geschrieben. Das klingt banal, aber "Azra" ist ja tatsächlich eine Figur, die im wahrsten Sinn des Wortes über den Dingen steht. Sie ist absolut überhöht bei gleichzeitig kompletter Unaufgeregtheit. Das muss man auch erst mal spielen in einer Serie, die so realistisch ist wie "Glauben". Ich persönlich kannte Narges Rashidi kaum aus ihrer Arbeit, "Gangs of London" war noch nicht erschienen und mit "The Girlfriend Experience", wo ich sie gesehen hatte, hat die Rolle nicht viel zu tun. Daniel Prochaska, der Regisseur von "Glauben", kannte sie aber und hat sie ins Spiel gebracht. Sie hat die Bücher gelesen und alles sofort verstanden. Dass sie dann mit ihrer Kampfsporterfahrung noch diese Körperlichkeit mitbringt, die die Figur braucht, war ein großer Glücksfall.

"Glauben" liegen die Wormser Prozesse aus den neunziger Jahren zugrunde. Was war die Motivation hinter diesem Projekt?

JAN EHLERS: In den Wormser Prozessen ist es zu einer sehr breiten Vorverurteilung der Beschuldigten gekommen, in die fast alle großen Medien eingestimmt haben, was den Tenor in die Bevölkerung getragen und letztlich sogar den Prozess massiv beeinflusst hat - nur waren die Beschuldigten unschuldig und - schlimmer noch - einige der vermeintlichen Opfer sind erst in der durch die Verhaftung der Eltern bedingten Inobhutnahme zu tatsächlichen Opfern von Missbrauch geworden. Ein wirklich schlimmer Fehler, es hat ähnliche Fälle zur fast gleichen Zeit nicht nur in Deutschland gegeben. Allerdings war das lange vor Social Networks, wo wir eine derartige Vorverurteilung heute tagtäglich beobachten können. Empörung alleine reicht aus, um Zusammenhänge zu bewerten und zu verurteilen. Wahrheit, Vernunft, bleibt alles auf der Strecke. Das heißt auch, dass ähnlich gelagerte Fälle uns heute genau so passieren können - wir haben nichts dazu gelernt, wenn wir Urteile nicht mehr von Gerichten sondern von der Empörung der Menschen gefällt werden.

Wie lässt sich die Zusammenarbeit mit Ferdinand von Schirach, die ja schon viele Jahre andauert, beschreiben?

JAN EHLERS: Ferdinand von Schirach befasst sich in seiner literarischen Arbeit viel damit, wie wir sind und wie wir leben wollen. Es gelingt ihm dabei immer wieder, Diskussionen anzustoßen, denen man sich als Mensch und als Teil unserer Gesellschaft schwer entziehen kann - ohne, dass man notwendigerweise einer Meinung sein muss. Im Gegenteil: Die Stoffe sind oft auf Diskurs ausgelegt, auf das Aushalten von Dissens. Das finde ich extrem spannend, denn als Geschichtenerzähler will man ja immer, dass die Leute sich angesprochen fühlen, dass eine Erzählung sie berührt.

Was waren aus Ihrer Sicht die besonderen Herausforderungen an "Glauben"?

JAN EHLERS: Es gab eine Vielzahl von Herausforderungen. Schon das Format ist mit sieben Folgen von je 30 Minuten Länge ungewöhnlich, die Art der Erzählung. Gerichtsszenen, in denen mit großer Sorgfalt und Sachlichkeit ein Gegenstand verhandelt wird, lassen sich nicht emotionaler oder spannender machen, wenn man schnell schneidet oder Musik drunter legt. Gleichzeitig ist die Hauptfigur ein komplett aus der Zeit gefallener Mensch und gerade dafür muss man ihn mögen - sonst haut es ja nicht hin. Für mich ist der Begriff "Herausforderung" in dem Zusammenhang aber ausschließlich positiv besetzt. Gerade das ist ja der Spaß an unserer Arbeit.

Sehr einprägsam ist auch der Ort, an dem "Glauben" spielt. Wo haben Sie Ihr "Worms" gefunden?

JAN EHLERS: Mir erscheint wichtig, das nochmal zu sagen: Es ist kein Worms. Wir erzählen die Geschichte nicht nach, sie spielt bewusst heute und eben an einem anderen Ort. Dieser Ort hat vor allem die Aufgabe, den größtmöglichen Kontrast zum Gegenstand des Prozesses darzustellen und weil Missbrauch von Schutzbefohlenen ein besonders hässliches Thema ist - darum auch die besonders große Empörung -, sollte der Ort, an dem das Thema verhandelt wird, so schön wie irgend möglich sein. Und Monschau in der Eifel ist vor allem eines: Ein sehr, sehr schöner Ort mit ausnehmend freundlichen Menschen. Es war eine Freude, dort zu arbeiten. Das Hotel, in dem der "Goldene Hirsch" in der Serie angenommen wird, ist in Wahrheit übrigens sehr gemütlich.

Nimmt "Glauben" in Ihrem bisherigen Schaffen eine besondere Rolle ein?

JAN EHLERS: Ja. Das Vertrauen, das Ferdinand von Schirach mit der Umsetzung seiner ersten selbst geschriebenen Drehbücher in uns gesetzt hat, aber auch das Vertrauen und die Freiheit, die wir in der Zusammenarbeit mit RTL genossen haben, waren schon sehr besonders und haben uns überhaupt erst in die Lage gebracht, eine so außergewöhnlich erzählte Serie zu realisieren. Das gibt es leider eher selten, um so schöner, dass es bei "Glauben" geklappt hat.

Können Sie schon einen Blick nach vorne werfen, gibt es weitere Pläne für eine Zusammenarbeit mit Ferdinand von Schirach?

JAN EHLERS: Ja, die gibt es. Wir arbeiten jetzt seit mehr als zehn Jahren zusammen und wir haben noch lange nicht alles gesagt. Ich muss auch gar nicht so weit nach vorne schauen, wir arbeiten an mehreren spannenden Projekten. Es ging uns immer darum, gemeinsam etwas zu machen, das besonders und überraschend ist und das es so noch nicht gab. Diesem Credo werden wir treu bleiben. Mehr kann ich leider nicht verraten.

Das Interview führte Frank Heine