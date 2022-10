Kaufcharts: "Doppelwumms"

"Thor: Love and Thunder" hat seinen Führungsanspruch in den physischen Kaufcharts mit einem doppelten Ausrufezeichen versehen.

Meinem "Doppelwumms" hat sich der MCU-Titel "Thor: Love and Thunder" an die Spitze der DVD- und Blu-ray-Kaufcharts katapultiert. In der Blu-ray-Auswertung gelang es dem Disney-Titel sogar, beide erste Plätze einzunehmen: Die reguläre Fassung springt auf Platz eins, das 4K-Steelbook klettert auf Rang zwei. Entthront wurde somit Vorwochenspitzenreiter "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" und auf Position drei verwiesen. Die Animationskomödie "DC League of Super-Pets" ist neu auf Platz sieben dabei.

Im DVD-Ranking steigt "DC League" ebenfalls auf Rang sieben ein. "Thor: Love and Thunder" verdrängt "Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" auf Platz zwei.

