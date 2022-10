Schweizer Kino-Großprojekt vor Eröffnung

"Wir glauben fest an die Zukunft des Kinos", erklärt Grégoire Schnegg, Chief Product Officer bei blue Cinema. Und in der Tat wird dies, wie er fortfährt, ausdrücklich durch eine Neueröffnung bewiesen. Denn im Schweizer Kanton Graubünden steht die Swisscom-Tochter nun unmittelbar davor, den Spielbetrieb in einem neuen Multiplex aufzunehmen, in das über 40 Mio. Franken investiert wurden.

Geplant von Domening Architekten, bietet das Haus im Stadtteil City West in Chur insgesamt acht Säle, die zwischen 400 und 80 Plätzen rangieren, darunter auch einen Imax-Saal. Teil des Komplexes ist zudem eine großzügige Gastronomie mit Dachterrasse. Wie Cine Project als Partner des Projekts mitteilt, zählen zur technischen Ausstattung modernste Serie-4-Laserprojektoren von Barco, Lautsprecher von CineNova und Audiotechnik von Dolby. "Wir freuen uns auch mit diesem Projekt in Chur unsere jahrelange erfolgreiche Zusammenarbeit mit blue Cinema fortführen zu dürfen und sind vollends überzeugt, dass auch die künftigen Zuschauer:innen von diesem Kino genauso begeistert sein werden, wie wir es sind", erklärt Marcel Kober von Cine Project.

Anfang August hatte Bauleiter Werner Baumann den Eröffnungstermin 27. Oktober bekanntgegeben (mit einer großen Eröffnungsfeier am 29. Oktober) - dieser Termin wird nun gehalten. Dabei kann das Projekt auf eine lange Entstehungsgeschichte zurückblicken: Denn die Bauarbeiten hatten bereits im November 2018 begonnen; Einsprüche von Anwohnern, die bis vor dem Bundesgericht verhandelt wurden, hatten das Projekt nach Berichten Schweizer Medien aber verzögert. Auch ein überarbeitetes Baugesuch aus dem November 2019 stieß auf Widerstand, in diesem Fall konnte aber eine kurzfristige Einigung erzielt werden.

Auch baulich gab es Herausforderungen - denn aufgrund einer unmittelbar vor dem Gebäude verlaufenden Bahnlinie, durch die Erschütterungen im Boden verursacht werden, musste das gesamte Fundament in Schaumstoffmatten eingepackt werden, um störungsfreie Projektion zu garantieren. Weitere Hürden, die die Fertigstellung verzögerten, waren demnach "Lieferprobleme bei gewissen Technikkomponenten, Materialien und Ausrüstungen" sowie Kapazitätsprobleme bei einigen am Bau beteiligten Unternehmen, wie Baumann gegenüber dem Schweizer Sender FM1 Today schilderte.

Umso mehr dürfte man nun - rund vier Jahre nach Baubeginn - der Eröffnung entgegenfiebern. Grégoire Schnegg jedenfalls freut sich darauf, den Gästen mit der "Kombination von Kino und Entertainment" ein "unvergessliches Erlebnis zu bieten" - das gelinge dank langjähriger Partner wie Cine Project.