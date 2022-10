Lola-Gewinner reüssiert bei Koproduktionsevent

Bei der fünften Ausgabe von European Work in Progress Cologne gewannen 13 Teams Unterstützung zur Fertigstellung ihrer Projekte. U.a. erhielt das Drama Leere Netze" von Behrooz Karamizade, das bereits mit der Drehbuch-Lola ausgezeichnet worden war, den MMC Studiopreis, der mit einem Gutschein in Höhe von 10.000 Euro verbunden ist. Eva Kemme, Ansgar Frerich und Uschi Feldges von Basis Berlin, Jörn Möllenkamp von Living Pictures Production und Majid Barzegar von Rainy Pictures produzieren die Geschichte eines jungen Iraners, der um das Brautgeld zu verdienen, in die Machenschaften der Kaviar-Mafia gerät. Den K13 Studios Award, ein Gutschein im Wert von 10.000 Euro für eine Dolby Atmos Mischung, wurde Tatiana Huezos Dokumentarfilm über das entbehrungsreiche Leben in einem abgelegenen Ort im Norden Mexikos "El Eco" zuerkannt. Die Regisseurin produziert auch mit ihrer Radiola Films. Bei der Synchronisation wird das Roadmovie in der marokkanischen Wüste Deserts" von Faouzi Bensaïdi und Nicole Gerhards NiKo Film unterstützt. Die Macher von "Pierce", eine Produktion zwischen Singapur, Taiwan und Polen, von Erstlingsregisseurin Nelicia Low, erhalten einen Gutschein im Wert von 10.000 Euro für visuelle Effekte. Der Film erzählt von einem jungen Fechter, der zu seinem aus dem Gefängnis entlassenen älteren Bruder steht. Die singapurische Produktionsfirma Potocol war im Rahmen des Koproduktionsevent auch mit dem Projekt "Last Shadow at First Light" von Regisseurin Nicole Midori Woodford präsent, das von Crew United aufgenommen wird.

Insgesamt 28 Filmprojekte wurden in Köln beim Branchenevent einem internationalen Branchenpublikum vorgestellt.