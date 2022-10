Michael Harbauer vom Schlingel-Filmfestival: "Eine tolle Festivalstimmung!"

Michael Harbauer zieht eine erfreuliche Bilanz des am Wochenende zu Ende gegangenen 27. Schlingel-Filmfestivals, das sich längst als feste Größe im Bereich Kinder- und Jugendfilm etabliert hat.

Wie fällt Ihr Fazit für das 27. Schlingel-Filmfestival aus?

MICHAEL HARBAUER: Es war ein überaus erfolgreicher Jahrgang! 20.000 Besuche konnten wir im Kino zählen. Darunter endlich auch wieder weit mehr als 100 Fachbesucher und Filmgäste, natürlich aus Europa, doch eigentlich rings um den Globus beginnend in Japan und Korea über Indien, Usbekistan und den Iran, weiter über Tunesien bis nach Kanada, den USA, Mexiko, Argentinien und Chile. Dazu Welturaufführungen und Premieren mit deutschem Starensemble um Uwe Ochsenknecht und August Diehl. So entstand eine tolle Festivalstimmung.

Haben Sie das Konzept nach den zwei pandemischen Jahren etwas verändert?

MICHAEL HARBAUER: Wir hatten das Glück, dass auch die Festivals 2020 und 2021 im Kino stattfinden konnten. Natürlich mit weniger Besuchern und im Jahr 2020 auch fast ohne internationale Gäste. Wir mussten jedoch nicht neu starten. Ein Filmprogramm mit Welt- oder internationalen Premieren braucht ja eine internationale Öffentlichkeit. Mit dem von mir gegründeten "Club of Festivals" hatten wir 2020 praktisch eine neue Jury installiert, bestehend aus über 20 Festivalleitern und Programmern vom TIFF in Toronto über Tel Aviv bis Tokio, welche das Programm online bewertet und drei neue SchlingelPreise vergibt. Damit wurde unser Filmprogramm weltweit transportiert. Die Idee funktioniert noch immer! Im Unterschied zu 2020 ist jedoch zwischenzeitlich ein Großteil der Festivalmacher dieses Jahr auch physisch in Chemnitz gewesen. Dies führte natürlich ebenfalls zu einer spürbaren Belebung unseres Industry-Forums.

Hat die Pandemie Spuren hinterlassen was den Zuschauer- und Gästezuspruch betrifft?

MICHAEL HARBAUER: Ja, es gibt deutliche Veränderungen. Vor der Pandemie haben wir uns mit unseren Vorführungen im Wesentlichen auf das CineStar-Multiplex in der Stadt konzentriert. Mit elf Sälen und 2200 Plätzen keine schlechte Basis. In den letzten beiden Jahren hatten wir jedoch Erfolg mit dem Auseinanderziehen von Besucherströmen und der Verteilung auf die Stadthalle, das Opernhaus oder die Filmtheater Clubkino Siegmar und Metropol. Nun möchten die Besucher das breite Angebot und den freien Platz neben sich nicht mehr missen. Dafür benötigten wir allerdings auch weiter zusätzliches Personal und auch die Häuser selbst sind ja nicht zum Nulltarif zu bekommen. Doch nur so konnten wir dem eigentlichen Bedarf gerecht werden. Zum Vergleich: 2019 waren es noch 25.000 Besucher. In 2020 lediglich 12.000, 2021 schon wieder 17.000 und nun in diesem Jahr wirklich tolle 20.000 Besucher. Dies hat sehr viel mit dem subjektiven Sicherheitsgefühl der Eltern für ihre Kinder beim Kinobesuch zu tun.

Das Kino hat seit Corona immer noch mit Problemen zu kämpfen, das Publikum zurückzuholen. Ist das im Kinder- und Jugendfilmbereich weniger problematisch?

MICHAEL HARBAUER: Es geht viel um Vertrauen. Die Eltern bzw. Lehrerinnen und Lehrer treffen zu einem Großteil die Entscheidung für die Kinder und Jugendlichen. Hier spielt Corona noch immer eine Rolle. Schlingel findet immer eine Woche vor den Herbstferien statt und kein Lehrer oder keine Lehrerin möchte den Eltern einen Hausarrest für die nächsten fünf Tage durch einen Festivalbesuch auferlegen. Doch darüber hinaus kann das Festival mittlerweile auch schon generationsübergreifend auf seine Bekanntheit in der heutigen Elterngeneration setzen und diese Art Vertrautheit und Erwartungskenntnis hilft durchaus beim Besucherzuspruch.

Inwiefern hatte der Sächsische Kinder- und Jugendfilmdienst während Corona zu kämpfen? Fußt das Festival auf einem sicheren finanziellen Fundament?

MICHAEL HARBAUER: In der Coronazeit hieß es, die Festivalkonzeption komplett neu zu schreiben. Hygienemaßnahmen plus eingebaute Onlinetools in einen physisch stattfindenden Event waren schon starke Herausforderungen. Die Kosten sind seitdem signifikant gestiegen. Vieles ließ sich in diesem Jahr nur durch Sondermittel wie dem "KulturErhalt"-Programm des Freistaates Sachsen auffangen. Für die Zukunft jedoch brauchen wir eine deutliche Erhöhung der Regelzuschüsse, um der Inflation zu begegnen und Mitarbeiter halten bzw. auch ersetzen zu können. Schlingel versteht sich ja auch als Podium für die Verbreitung deutscher (und deutschsprachiger) Kinder- und Jugendfilme im Ausland. Ob nun in Kanada, Mexiko, Kirgisistan, Russland, China oder Südkorea - irgendwo war Corona gerade weniger präsent und wir hatten die Möglichkeit, Festivals außerhalb Europas für deutschsprachige Kinder- und Jugendfilme zu interessieren. Auch jetzt geht es schon wieder weiter. Ab dem 1. November werde ich gemeinsam mit dem Regisseur Lars Montag Träume sind wie wilde Tiger" in Tokio beim KINEKO Filmfestival begleiten.