Netflix: EMEA überholt UCAN

Im Wirtschaftsraum EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) kamen laut Neflix-Quartalsbilanz 570.000 Abonnenten hinzu. Dies führte dazu, dass es in der Region erstmals mehr Abonnenten gibt, als im Netflix-Heimatmarkt Nordamerika, also USA und Kanada (UCAN). Absolut hat das Unternehmen mit Stand Ende September in EMEA 73,53 Mio. zahlende Kunden; in UCAN sind es 73,39 Mio., da in USA/Kanada der Nettozuwachs nur 100.000 Abonnenten betrug.

Allerdings ist der Umsatz im UCAN-Raum nach wie vor sehr viel höher: Während das Unternehmen in USA/Kanada 3,602 Mrd. Dollar einnahm, waren es im EMEA-Raum 2,376 Mrd. Dollar. Entsprechend höher fällt der ARPU aus: In USA/Kanada beträgt der Durchschnittserlös pro Kunde 16,37 Dollar, in EMEA 10,81 Dollar.

In seinem Brief an die Aktionäre kündigte Netflix an, in seinem Bericht für das vierte Quartal letztmalig eine Abo-Prognose abgeben zu wollen. Im Vordergrund soll künftig als wichtigste Kennziffer der Umsatz gelten. Begründet wird dies mit der neuen Einnahmequelle Werbung sowie mit Zuflüssen, die sich aus der Unterbindung von Password-Sharing ergeben. Prognosen soll es weiterhin für Kennziffern wie Betriebsergebnis, operative Marge und Nettogewinn geben, aber eben nicht mehr für den Abobestand.

Zu dem aktuellen Ergebnis erklärte Co-CEO Reed Hastings im Webcast-Interview: "Gott sei Dank sind wir mit den schrumpfenden Quartalen fertig". Es sei eine große Sache, zu positiven Ergebnissen zurückzukehren." Sein Co-Chef Ted Sarandos sagte, dass er sich bei den Content-Ausgaben "immer besser" fühle. Sowohl Umfang, Größenordnung als auch Reichweite der Inhalte-Hits würden sich verbessern. Wörtlich sagte Sarandos: "Daher fühle ich mich bei den 17 Milliarden Dollar an Ausgaben für Inhalte immer wohler, denn wir müssen immer besser darin werden, mehr Wirkung pro ausgegebener Milliarde Dollar zu erzielen als alle anderen. Und genau darauf konzentrieren wir uns. Ich denke also, dass unsere Ausgaben in etwa das richtige Niveau haben. Und wenn wir den Umsatz wieder steigern, werden wir diese Zahl natürlich überprüfen. Aber wir sind in dieser Hinsicht sehr diszipliniert."