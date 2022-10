Judith Gerlach zum Blauen Panther: "Es wird interaktiver denn je"

Der Blaue Panther wird am heutigen 19. Oktober erstmals als TV- und Streaming-Award verliehen und wartet auch sonst mit mehreren Neuerungen auf, über die sich Blickpunkt:Film mit Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach unterhielt. Am Schluss verriet sie uns auch ihre Lieblingsserie.

Der Blaue Panther öffnet sich 2022 für Streaming und Web-Formate. Gerade mit Blick auf Streaming stellt sich die Frage: Warum sind Sie diesen Schritt nicht schon früher gegangen?

JUDITH GERLACH: Streaming- und Web-Formate sind natürlich schon längere Zeit in unserem Fokus. Die neuen Angebote sind sehr beliebt und zeichnen sich durch ein hohes Maß an Kreativität aus, die vorbildlich für die ganze Branche ist. Auch bei uns hier im deutschsprachigen Raum tauchen immer mehr starke, hier bei uns produzierte Streaming-Inhalte auf. Es ist an der Zeit, das auch entsprechend zu würdigen.

Hatten Sie den Eindruck, dass der Bayerische Fernsehpreis, wie er bis ins vergangene Jahr noch hieß, einer Modernisierung bedurfte?

JUDITH GERLACH: Ja, die aktuelle Modernisierung ist schlicht zeitgemäß. Der Bayerische Fernsehpreis, der nun "Blauer Panther TV and Streaming Award" heißt, strahlt zwar seit jeher Glamour aus. Doch selbst ein erfolgreiches Format muss sich ständig weiterentwickeln. Diese Evolution haben wir nun gemeinsam mit unseren neuen und alten Partnern angestoßen. Der Preis wird künftig von der Medien Bayern GmbH ausgerichtet und von der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) sowie den Medienhäusern BR, ZDF, 3sat, Google Germany, SevenOne Entertainment Group, RTL Deutschland, Sky Deutschland und Prime Video getragen. Wir haben damit eine deutschlandweit einmalige Allianz von Sendern und Plattformen geschaffen, welche die ganze Breite von TV und Streaming abdeckt. Gefördert wird der Preis von der Bayerischen Staatskanzlei und dem Bayerischen Staatsministerium für Digitales. Gemeinsam haben wir mit sinnvollen Neuerungen ein zeitgemäßes Format gefunden. Die Preisverleihung wird im Fernsehen zu sehen sein, aber eben auch als Stream. Zudem können die Zuschauerinnen und Zuschauer bei zahlreichen Preisen mit abstimmen.

Wollen Sie diesen Kreis der Träger perspektivisch noch erweitern?

JUDITH GERLACH: Ja, natürlich! Wir schauen uns permanent an, was in der Medienwelt geschieht, welche neuen Formate entstehen und wie sich die Mediennutzung verändert.

Was sprach für die terminliche Einbettung des Blauen Panther in die Medientage?

JUDITH GERLACH: Im Zentrum der Medientage stehen Medienwandel, neue Formate und Technologien. Das ist ein ideales Umfeld für den "Blauen Panther", der sich ebenfalls permanent wandelt und verbessert.

Eine weitere markante Neuerung, die Einführung von Publikumspreisen, sprachen Sie gerade an. Was hat Sie und Ihre Partner dazu bewogen?

JUDITH GERLACH: Es ist einfach zeitgemäß! Die Menschen sind es heute gewöhnt, gehört und beteiligt zu werden. Für die Film- und Medienbrache ist dieses Feedback sehr wichtig, ansonsten verlieren wir uns in brancheninterner Selbstbeweihräucherung.

Werden die Kategorien, über die das Publikum entscheiden kann, von Jahr zu Jahr wechseln?

JUDITH GERLACH: Das schließe ich nicht aus. Wir wollen für das Publikum weiterhin attraktiv sein und den Preis deshalb permanent weiterentwickeln.

Gibt es weitere inhaltliche Veränderungen beim Blauen Panther?

JUDITH GERLACH: Ja! Gerade beim Show-Konzept haben wir einige spannende Neuerungen, die ich aber noch nicht verraten möchte. Eines kann ich aber schon jetzt sagen: Es wird interaktiver denn je.

Hat sich die Zahl der Auszeichnungen durch die Neuerungen vergrößert?

JUDITH GERLACH: Nein. Ich weiß, dass es viele großartige kreative Leistungen gibt, die eine Anerkennung verdient hätten. Aber wir haben bewusst die Zahl der Preise begrenzt und uns hier die Auswahl nicht leicht gemacht.

Begehrt war der Blaue Panther auch schon immer, weil er ein dotierter Preis war. Gibt es hier Veränderungen, müssen Sie am Preisgeld sparen?

JUDITH GERLACH: Nein, aber wir waren bei der Neuausrichtung des "Blauen Panther" alle der Meinung, dass sich die Qualität des Preises nicht nur am Preisgeld bemessen soll. Nur beim Nachwuchspreis haben wir eine Ausnahme gemacht.

Weinen Sie dem früheren Veranstaltungsort, dem Prinzregenten-Theater, eine Träne nach oder ist es für den neuen Preis einfach nicht mehr hip genug?

JUDITH GERLACH: Das Prinzregentheater wird auch in hundert Jahren nichts von seinem Charme eingebüßt haben. Aber wir wollten eben auch einen optischen Neuanfang, ein neues Ambiente. Hier passt die futuristische, offene Architektur der BMW Welt hervorragend.

Was sind für Sie wesentliche Kriterien in der Besetzung der Panther-Jury?

JUDITH GERLACH: Seit jeher setzen wir auf den Sachverstand aus der Branche. Die Träger wählen dabei selbst aus, wen sie in die Jury schicken. Mit Klaus Schaefer, der auch schon an der Spitze des FFF Bayerns stand, haben wir hier einen absoluten Branchenkenner als Jury-Vorsitzenden.

Wie sehr spielt bei der Panther-Vergabe eine Rolle, dass das prämierte Programm, die prämierte Person in einer Beziehung zum Medienstandort Bayern steht? Das kam in der Vergangenheit ja sehr häufig vor.

JUDITH GERLACH: Bayern ist eben ein starker Medienstandort. Bayerische Produktionen sowie Schauspielerinnen und Schauspieler werden ja auch bei anderen Preisverleihungen oft prämiert. Erst kürzlich haben beispielsweise gleich zwei Kurzfilme aus Bayern die Studenten-Oscars eingeheimst. Aber die Herkunft der Produktion ist für den Preis kein Kriterium, hier zählt einzig Qualität.

Wie sehen Sie den "Blauen Panther" im Vergleich mit anderen großen Branchen-Veranstaltungen wie Deutscher Fernsehpreis oder Grimme-Preis?

JUDITH GERLACH: Kein anderer Preis bezieht neue Medien- und Filmangebote wie Streaming und Web-Content so ein wie der "Blaue Panther". Wir wollen damit insbesondere junge Zuschauerinnen und Zuschauer ansprechen, um zukunftsfähig zu bleiben.

Wie halten Sie es denn privat, nach Feierabend. Sind Sie eine reine Streamerin und Mediatheken-Nutzerin oder schauen Sie auch noch klassisch linear fern?

JUDITH GERLACH: Meine Zeit für Medienkonsum ist sehr knapp bemessen. Wenn ich einmal die Zeit dafür finde, schaue ich gerne weiterhin klassisches Fernsehen. Gleichzeitig nutze ich aber auch den Komfort von Mediathek oder Streaming.

Verraten Sie uns zum Abschluss auch noch Ihre Lieblingsserie?

JUDITH GERLACH: Ich fand "Dark" ganz großartig - und nicht nur, weil wir die Serie gefördert haben. Die interessanten Charaktere werden von tollen Schauspielerinnen und Schauspielern zum Leben erweckt. Und der Plot ist so mysteriös-spannend, dass sich die Geschichte im eigenen Kopf immer weiterspinnt. So geht gute Unterhaltung. Zu Recht ist "Dark" einer der ersten deutschen Erfolge auf internationalen Streaming-Plattformen.

Das Interview führte Frank Heine