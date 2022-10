Kinofest Lünen ehrt Mario Adorf

Beim Kinofest Lünen gibt es künftig mit der "Nike" erstmals einen Preis, der das Lebenswerk eines Filmschaffenden ehrt. Erster Preisträger ist Schauspieler Mario Adorf. Die "Nike" wurde auf Initiative von Meinolf Thies und Lutz Nennmann als Preis neu geschaffen und ist wie der Publikumspreis "Lüdia" mit 15.000 Euro dotiert. Adorf wird den Ehrenpreis im Rahmen der Festivaleröffnung am 23. November entgegennehmen.

"Für uns war von Beginn an klar, dass der Preis für das Lebenswerk, wenn es einen solchen geben würde, an Mario Adorf gehen muss." so Cineworld Lünen-Betreiber und Kinofest-Lünen- Geschäftsführer Lutz Nennmann. "Mit Filmen wie 'Die verlorene Ehre der Katharina Blum', 'Rossini', 'Lola' oder der mit dem Oscar ausgezeichnete 'Die Blechtrommel' - um nur einige zu nennen, hat Adorf Filmgeschichte geschrieben wie kein anderer" ergänzt Meinolf Thies, der das Kinofest Lünen 2021 gemeinsam mit Lutz Nennmann als Veranstalter übernommen hat.

Das diesjährige Programm des Kinofest Lünen umfasst laut Festivalleiterin Sonja Hofmann fast doppelt so viele Filme wie 2021. Das Programm wird am 28. Oktober vorgestellt.