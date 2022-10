Einschaltquoten: "Inga Lindström"-Wiederholung vor DFB-Pokal

Bei den Jüngeren war es am Dienstagabend ein Duell zwischen "Bauer sucht Frau" und "Joko & Klaas gegen ProSieben", beim Gesamtpublikum siegte "Inga Lindström" über eine DFB-Pokal-Partie.

Wenn die so erfolgreichen "Rosenheim-Cops" als ZDF-Vorabendserie auf Platz vier der Tagescharts stehen, war es von den Einschaltquoten her ein eher ruhigerer Abend. Gut lief es auch auf dem selben Sender um 20.15 Uhr für "Inga Lindström: Alle lieben Elin" aus dem Jahr 2016 mit 4,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und einem Marktanteil von 15,3 Prozent. In der ARD wollten durchschnittlich 3,84 Millionen Zuschauende das DFB-Pokalspiel zwischen SV Darmstadt 98 und Borussia Mönchengladbach sehen. Die vierte Folge der neuen Staffel "Bauer sucht Frau" auf RTL war einmal mehr fast ebenbürtig mit insgesamt 3,75 Millionen Zuschauenden und einem Marktanteil von 13,7 Prozent.

Bei den 14- bis 49-Jährigen triumphierte hinter der "Tagesschau" auch wieder "Bauer sucht Frau", was die absolute Zahl der jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauer angeht. Der Zielgruppen-Marktanteil war mit 13,5 Prozent auch ordentlich. Über die dreistündige Lauflänge sicherte sich da aber die ProSieben-Show "Joko & Klaas gegen ProSieben" mit 14,7 Prozent nochmal einen besseren Wert. Ansonsten hatte eine Folge "Navy CIS" auf Sat1 zur Primetime 6,4 Prozent, "Hartz und Herzlich" auf RTLZwei kam auf 5,4 Prozent, "Hot oder Schrott" auf Vox hatte auch 5,4 Prozent.