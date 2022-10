Kinocharts Österreich: "Smile" schlägt "Halloween"

In den österreichischen Kinocharts verteidigte Smile - Siehst du es auch?" seinen Spitzenplatz gegen die neue Horrorkonkurrenz von Halloween Ends" - und das mit bequemem Vorsprung. An seinem dritten Wochenende konnte Smile" noch einmal zulegen und spielte 381.925 Euro ein, während der vermeintlich letzte Auftritt von Jamie Lee Curtis im langlebigen Franchise auf 287.561 Euro Einspiel kam (und gesamt bereits auf 329.356) und damit besser aus den Startlöchern kam als der Vorgänger Halloween Kills" vor einem Jahr. Er hatte auf Rang drei mit 207.479 Euro Einspiel debütiert. "Smile" nahm gesamt bereits die Eine-Mio.-Euro-Einspiel-Marke, die der auf Rang drei platzierte Familienhit Die Schule der magischen Tiere 2" noch nicht ganz genommen hat. Mit 215.725 Einspiel vom Wochenende hält er Ticket ins Paradies" weiter auf Abstand.

Auf Rang fünf meldete sich der in Deutschland auf Platz eins gestartete Animehit One Piece Film: Red" mit 118.642 Euro Einspiel. Gesamt kann er bereits 264.220 Euro vorweisen und wäre damit auf Rang drei gelandet. Auf sechs folgte der nächste Neuling. Der Cannes-Gewinner Triangle of Sadness" spielte 83.242 Euro ein. Dahinter platzierte sich das Sequel zu Andreas Schmieds Komödie Love Machine 2", das in fast doppelt so vielen Locations wie Ruben Östlunds Film an seinem zweiten Wochenende auf 76.071 Euro Einspiel kam.

Die komplette österreichische Top Ten