KINO REVIEW: "Black Adam" mit Dwayne Johnson

Actionsuperstar Dwayne Johnson steigt mit Black Adam" ein in die Welt der Comicverfilmungen. Morgen startet die DC-Comics-Adaption von Jaume Collet-Serra über den gottgleichen Teth-Adam, der nach 5000 Jahren in Gefangenschaft Rache üben will, in den deutschen Kinos. Wir haben einen Blick riskiert.

Einen ganz so klingenden Namen wie einzelne Mitglieder der Justice League - Superman! Batman! Wonder Woman! Flash! - hat Black Adam nicht. Noch nicht. Wenn sich Dwayne Johnson diese Figur ausgesucht hat, um ins Superheldengeschäft einzusteigen , dann sicherlich nicht, um von der zweiten Reihe aus zuzusehen. Eine Kampfansage also ist der erste Filmauftritt des gottgleichen Teth-Adam aus der fiktiven Metropole Kahndaq, der nach 5000 Jahren in Gefangenschaft freigesetzt wird und nach Rache dürstet, während um ihn herum eine Gruppe von Widerstandskämpfern den guten Krieg führt gegen Besetzer und Unterdrücker. Auf der Brust seines Outfits prangt ein Blitz, was die Figur klar in der Welt von Shazam!" verortet. Zu Beginn des Films sieht sich eine Nebenfigur des Films im Fernsehen das finale Duell von Sergio Leones Zwei glorreiche Halunken" an. Nicht nur stellt "Black Adam" kurz darauf besagte Szene nach, sie dient auch als so etwas wie eine Charakterisierung der Hauptfigur: ein harter Hund wie Clint Eastwoods Fremder ohne Namen soll er sein, der erst tötet und dann fragt. Oder auf gut deutsch: eine echte Anomalie in der Welt der sauberen Superhelden, ein böser Junge, ein Badass und vielleicht sogar ein Bösewicht.

In jedem Fall muss Viola Davis - in derselben Rolle, die sie bereits in The Suicide Squad" spielte - die Justice Society losschicken, um der außer Kontrolle geratenden Lage Herr zu werden. Angeführt von Aldis Hodge als Hawkman, sind zusätzlich Pierce Brosnan als Dr. Fate, Noah Centineo als Atom Smasher und Quintessa Swindell als Cyclone dabei, um für ein bisschen Avengers-Feeling zu sorgen und gegen den wütenden Teth-Adam anzutreten. Nach anfänglichem Antagonismus müssen die Konfliktparteien eine Art Waffenstillstand und gemeinsame Ansatzpunkte finden, als eine weitere Bedrohung das Schlachtfeld betritt. Normalsterbliche im Kino werden ihre liebe Not haben, in dem unablässigen Action-Powerplay des Films größere Feinheiten in der Handlung festzustellen.

Von Johnson in die Hände seines Jungle Cruise"-Regisseurs Jaume Collet-Serra gelegt, verlangt dieser Film der Effekt- und Schnittabteilung alles ab. Wenn nicht gerade umständlich Exposition betrieben wird oder sich Figuren schwache Sprüche und noch schwächere Lebensweisheiten auf den Kopf zusagen, wird so unablässig gekämpft, gekloppt, ­eprügelt, geballert und vorzugsweise in die Luft gejagt oder eingeäschert, dass der Film nie zur Ruhe kommt, nie sich selbst finden kann inmitten diesem massiven Wimmelbild der Zerstörung, in dem manchmal sogar die Hauptfigur abhanden zu kommen scheint. Es ist Momentkino pur, das hier zelebriert wird, ein Film mit zahllosen Nebengeschichten und Subplots, aber ohne Unterbau, der den Kopf nähren oder das Herz rühren könnte, während der Bauch dauermalträtiert wird. Am Ende kann aus Saulus Paulus werden, aus Teth-Adam Black Adam, aus Welten zerstörender Action eine Entstehungsgeschichte, die, schluck!, dem DCU einen gehbaren Weg in die Zukunft weist.

Thomas Schultze