Q3-Bilanz: Netflix wieder in der Erfolgsspur

Netflix hat wieder in die Spur gefunden; US-Medien sprechen sogar von einem "Quartals-Comeback". So gab das Unternehmen nach US-Börsenschluss bekannt, im dritten Quartal 2,41 Mio. Abonnenten hinzugewonnen zu haben. Netflix war in seiner Prognose von einer Mio. ausgegangen. Insgesamt kommt der SVoD-Streamer mit Stand Ende September weltweit auf 223,09 Mio. Kunden; ein bisher nicht erreichter Höchststand.

Dazu erwartet Netflix ein starkes viertes Quartal mit 4,5 Mio. Netto-Neukunden; aber nur bedingt aufgrund seines vor einigen Tagen angekündigten Werbe-Tarifs, der in der ersten November-Hälfte in zwölf Märkten eingeführt wird, darunter am 3. des Monats in Deutschland. Offen bleibt, wie viele der 4,5 Mio. auf das Werbe-Abo zurückzuführen sein werden. "Wir sind zwar sehr optimistisch, was unser neues Werbegeschäft angeht, erwarten aber keinen wesentlichen Beitrag in Q4 22, da wir unsere Basic With Ads-Ebene in diesem Quartal einführen und davon ausgehen, dass unsere Mitgliederzahl für diese Tarifstufe im Laufe der Zeit allmählich wächst", so das Unternehmen in seinem Brief an die Aktionäre.

Den Umsatz im dritten Quartal beziffert das Unternehmen mit 7,926 Mrd. Dollar. Der Free Cash Flow stieg auf 472 Mio. Dollar. Besonderen Wert wird im Aktionärsbrief darauf gelegt, dass das Unternehmen profitabel sei; im Gegensatz zu im Streaming-Geschäft aktiven Mitbewerben, die Geld verlieren würden.

Unterdessen will Netflix seine Bemühungen fortsetzen, Zuschauer, die sich Passwörter "ausleihen", zu zahlenden Kunden zu transformieren. Am Montag hatte Netflix die weltweite Einführung einer Übertragungsfunktion für Profile angekündigt, die es Nutzern eines anderen Kundenkontos erleichtern soll, eine eigene kostenpflichtige Mitgliedschaft zu eröffnen.