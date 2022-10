Netflix-Wochencharts: "Dahmer" ist dritterfolgreichste Serie aller Zeiten

Die amerikanische Serienkiller-Serie "Dahmer" steht jetzt in ihrer vierten weltweiten Woche bei insgesamt 824,15 Millionen Stunden. Damit hat sie in den Netflix-Allzeitseriencharts, in denen englischsprachige und nicht-englischsprachige Formate zusammen gezählt werden, nun auch die finale Staffel "Haus des Geldes" überholt und steht auf Platz drei hinter "Stranger Things" und "Squid Game". Selbst Konkurrenz machte sich Serienschöpfer Ryan Murphy mit dem verheißungsvollen Neustart eines nächsten Serienprojekts. Die Horrorserie "The Watcher" mit Naomi Watts überholt "Dahmer" mit 125,01 Millionen Stunden in den ersten Tagen.

- ALLZEITSERIENCHARTS (ENGLISCH & NICHT-ENGLISCH) -

01. Squid Game Staffel 1 - 1.650,45 Mrd. Stunden

02. Stranger Things Staffel 4 - 1.352,09 Mrd. (in zwei Hälften)

03. Dahmer - 824,15 Mio. (NEU)

04. Haus des Geldes Staffel 5 - 792,23 Mio. (in zwei Hälften)

05. Bridgerton Staffel 2 - 656,26 Mio.

06. Bridgerton Staffel 1 - 625,49 Mio.

07. Haus des Geldes Staffel 4 - 619,01 Mio.

08. Stranger Things Staffel 3 - 582,10 Mio.

09. Lucifer Staffel 5 - 569,48 Mio. (in zwei Hälften)

10. All of Us Are Dead Staffel 1 - 560,78 Mio.

In den nicht-englischsprachigen Seriencharts rutscht "Die Kaiserin" von der Spitze auf Platz zwei. Auf dem Thron sitzt jetzt die polnische Serie "High Water" über das Oder-Hochwasser, was damals auch Deutschland betraf. Es war aber ein knappes Rennen: "High Water" hatte 31 Millionen Stunden, während "Die Kaiserin" auf weitere 28 Millionen Stunden kommt. Insgesamt hat die deutsche Serie von Sommerhaus damit bereits 134,72 Millionen Stunden gesammelt. Ein Vergleichswert: Platz 15 der ewigen Bestenliste der nicht-englischsprachigen Serien belegt aktuell "Lupin Teil 2" mit 214,07 Millionen Stunden. Da kommt "Die Kaiserin" nicht ganz hin. Aber auch diese Performance unterstreicht nochmal, wie gut das Format weltweit aufgenommen wurde. Vielleicht gibt ja Katja Hofem von Netflix morgen auf den Medientagen in München die zweite Staffel beim TV-Gipfel bekannt. Allen Grund dazu hätte sie jedenfalls.

Bei den Filmen hatte "Luckiest Girl Alive" mit Mila Kunis weltweit eine starke zweite Woche mit 57 Millionen Stunden. Da kann kein anderes Format auch nur annähernd mithalten. Der Horrorfilm "Mr Harrigan's Phone" hat keine überzeugende zweite Woche und rutscht auf Platz vier ab. "Blonde" fällt in der dritten Woche schon fast aus der englischsprachigen Top Ten. Ein Überraschungshit in den nicht-englischsprachigen Filmcharts ist die brasilianische Komödie "Die geborgte Ehefrau" aka "Someone Borrowed" mit starken 27,38 Millionen Stunden.

Auch die Deutschen schauen aktuell viel "Die geborgte Ehefrau", die in der Wochenabrechnung hier auf Platz zwei steht. Platz eins belegt die weltweite Nummer eins "Luckiest Girl Alive". Die Top-4 bei den Serien in Deutschland lautet: "Dahmer" vor dem Neustart "The Watcher", dann "The Midnight Club" und "Die Kaiserin" auf Platz vier.

