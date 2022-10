Foto des Tages: AG Verleih initiiert den International Distribution Summit

Kino

Auftakt für eine Konferenz mit Zukunftsvision: Der von der AG Verleih ausgerichtete International Distribution Summit versammelt in diesem Jahr erstmals hochkarätige Gäste aus der internationalen Filmindustrie, um über innovative Verleiharbeit in einer sich wandelnden Öffentlichkeit zu diskutieren. Mit dabei Elissa Federoff, President of Theatrical Distribution beim renommierten US-Independent Verleihers NEON. Auf dem Foto v.l.n.r.: Gesine Mannheimer (Geschäftsführerin AG Verleih), Björn Hoffmann (Vorstandsvorsitzender AG Verleih), Enrique Costa (Geschäftsführer Elastica Films, Spanien) und Saskia Vömel (Geschäftsführerin AG Verleih). Die Konferenz wird gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) und unterstützt von der Film- und Medienstiftung NRW. Zum Programm des IDS: https://www.international-distribution-summit.com/. (PR-Veröffentlichung; Foto: Thomas Janze)