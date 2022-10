Joe Wright inszeniert Sky-Achtteiler über Mussolini

Der renommierte Filmemacher Joe Wright taucht ein in das Leben von Benito Mussolini. Für Sky inszeniert der Brite die achtteilige historische Original-Serie "M. Son of the Century" mit Luca Marinelli in der Hauptrolle.

Der renommierte Filmemacher Joe Wright taucht ein in das Leben von Benito Mussolini. Für Sky inszeniert der Brite die achtteilige historische Original-Serie "M. Son of the Century" mit Luca Marinelli ("Martin Eden") in der Hauptrolle. Der Stoff basiert auf dem 2018 erschienen Bestseller-Roman "M. Der Sohn des Jahrhunderts" von Antonio Scurati und beleuchtet den Aufstieg Mussolinis als Begründer des italienischen Faschismus. Mussolini war von 1922 bis 1943 Ministerpräsident des Königreiches Italien und verherrlichte das antike Rom ebenso wie die militärische Macht sowie die Treue zu Fahne und Vaterland und schuf einen totalitären Staat.

Die Dreharbeiten sollen in den nächsten Wochen in den ehrwürdigen Cinecittà Studios in Rom beginnen. "M. Son of the Century" wird von Sky Studios undLorenzo Mieli für The Apartment Pictures, einer Fremantle-Tochter, und in Zusammenarbeit mit Pathé produziert.

Die achtteilige Serie konzentriert sich auf den Zeitraum von der Gründung der Fasci Italiani im Jahr 1919 bis zu Mussolinis berüchtigter Rede im Parlament nach der Ermordung des sozialistischen Abgeordneten Giacomo Matteotti im Jahr 1925. Als Drehbuchautoren sind Stefano Bises und Davide Serino an Bord.