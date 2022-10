European Film Academy würdigt Marco Bellocchio und gibt weitere Nominierungen bekannt

Die European Film Academy hat die Nominierungen für die Kategorien Europäische Komödie, Animationsfilm und Kurzfilm bekanntgegeben. Der italienische Filmemacher Marco Bellocchio wird bei der Gala am 10. Dezember in Reykjavik mit dem European Innovative Storytelling Award gefeiert.

Die European Film Academy hat die Nominierungen für die Kategorien Europäische Komödie, Animationsfilm und Kurzfilm bekanntgegeben. Der italienische Filmemacher Marco Bellocchio wird bei der Gala am 10. Dezember in Reykjavik mit dem European Innovative Storytelling Award gefeiert. Die Academy honoriert damit vor allem Bellocchios Arbeit an der Miniserie "Exterior Night". In dem Sechsteiler kehrt der Auteur zu der Entführung und der Ermordung des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Aldo Moro durch die Roten Brigaden im Jahr 1978 zurück. Dieser Fall stand bereits im Mittelpunkt seines Spielfilms "Buongiorno Notte - Der Fall Aldo Moro", für den er beim Europäischen Filmpreis 2003 den FIPRESCI-Preis erhielt. Die Auszeichnung "Innovative Storytelling" gibt es erst seit 2020. Mit ihr will die EFA die Veränderungen in der Filmlandschaft reflektieren und die großen innovativen Leistungen des europäischen Geschichtenerzählens würdigen.

Bei den neu angekündigten Nominierungen in den drei Kategorien ist nur im Bereich Kurzfilm eine deutsche Beteiligung dabei, und zwar "Will My Parents Come to See Me" von Mo Harawe, der neben Deutschland mit Österreich und Somalia entstanden ist.

Bei den drei nominierten Filmen, die sich Hoffnungen auf die Auszeichnung als beste europäische Komödie machen können, handelt es sich um: "Cop Secret" (Island), "Der perfekte Chef" (Spanien) und "In den besten Händen" (Frankreich).

Um den European Film Award als bester Animationsfilm gehen ins Rennen: "Der kleine Nick erzählt vom Glück" (Frankreich/Luxemburg); "My Love Affair With Marriage" (Litauen, USA, Luxemburg); "Les voisins de mes voisins sont mes voisins" (Frankreich), "Interdit aux chiens et aux italiens" (Frankreich, Italien, Belgien, Schweiz, Portugal) und "Knor" (Niederlande, Belgien).