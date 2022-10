Medientage: Markus Söder will ProSiebenSat.1 nicht zu italienisch

Neben einem bewegenden Auftritt von Wladimir Klitschko auf der Bühne des Eröffnungs-Gipfels der Medientage München am Dienstag, der sich mehr Medien der freien Presse vor Ort in der Ukraine wünschte, war es letztlich doch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, der dem Ganzen den richtigen Rahmen gab. Er tat es in seiner gewohnt offenen, leicht ins Populistische tendierenden Kommunikationsform in der abwechslungsreichsten Rede des Tages.

Söder äußerte sich nämlich pikanterweise zur immer wieder in Spiel gebrachten Fusion zwischen Berlusconis Media for Europe und ProSiebenSat1, während in der ersten Reihe das ProSiebenSat.1-Vorstandsmitglied Wolfgang Link saß. "Ich bin ein großer Fan von Italien. Aber wir finden, bei ProSiebenSat.1 muss es nicht komplett italienisch werden. Wir möchten nicht, dass andere Regierungen ProSiebenSat.1 dominieren. Wir wollen ein selbstständiger und vor allem auch unabhängiger Medienstandort bleiben", sagte Söder im Hinblick dessen, dass Media for Europe schon mehr als 25 Prozent der Stimmanteile an den Unterföhringern hält.

Eigentlich hätte am Dienstag Rainer Beaujean als CEO der ProSiebenSat.1 Media SE die Keynote der Medientage halten sollen. Nach seiner überraschenden Entlassung sprang jetzt Wolfgang Link ein, der verantwortlich für den Entertainment-Bereich mit der SevenOneEntertainment Group ist. "Große Krisen haben manchmal auch was Gutes", hielt Link fest, als er nach Söder über die Ukraine und den Iran sprach. Es klang aber auf einer unterschwelligen Ebene auch ein bisschen so, als ob er das eigene Unternehmen mitmeinte. "Die Krisen haben haben aber auch unsere Stärken und Schwächen schonungslos offen gelegt."

Noch sei TV das meistgenutzte Medium. Aber Mediennutzung werde sich weit und tiefgreifend ändern. Angebote wie Netflix oder Disney+ seien keine unausweichliche Schicksale. "Wir konzentrieren uns mit Joyn auf ein Abo-Angebot und bauen dort auf die Werbevermarktung. Joyn ist deshalb nicht noch ein, sondern ein werbefinanziertes Angebot. Joyn ist jetzt für uns gleichgestellt mit unseren großen Marken wie ProSieben und Sat1", sagte Link und traf eine der bemerkenswerteren Aussagen. Als Joyn noch ein Joint Venture mit Discovery war und nicht hundertprozentig ProSiebenSat.1 gehörte, war immer noch eine gewisse Zurückhaltung in Unterföhring zu spüren. Bis vor Kurzem gab es noch eine eigene ProSieben-App, was sich jetzt mit JoynMe geändert hat.

Auf Söder Bezug nehmend sagte Link: "Die Verbindung von ProSiebenSat.1 und Bayern ist eine seit mehr als 30-jährige Erfolgsgeschichte, die wir fortschreiben wollen." Damit meinte Link auch die eigene Nachrichtenabteilung, die sich jetzt ProSiebenSat.1 gerade wieder aufbaut. Als ihm Moderator Sebastian Pufpaff, der durch die Eröffnung leitete, noch eine aus der Hüfte geschossene Frage stellte, brachte Link zwei Themen aufs Tableaus, die ihn zuletzt ärgerten. Er fragte, ob die verschiedenen Medienunternehmen sich immer weiter bei den Sportrechten überbieten sollten, bis es nicht mehr finanzierbar wäre. Damit war dann wohl auf RTL Deutschland und die verloren gegangenen NFL-Live-Rechte angespielt. "Und wenn ich höre, dass es demnächst in den Mediatheken Werbung geben soll, geht mir die Hutschnur hoch", war ein weiterer Punkt, der Link zuletzt Kopfzerbrechen bereitete.

Als dann ganz am Ende der Eröffnungsveranstaltung mit die spannendsten Akteure wie Kaspar Pflüger, Country Director, Prime Video DACH, Amazon, oder Till Weidemüller, SVP, Country Manager GSA, Paramount, die Bühne betraten, war die Luft eigentlich schon raus. Moderator Pufpaff mag ein guter Entertainer sein, aber warum er die Frage-Runde mit den weiteren Gästen Tobias Henning, General Manager TikTok Germany & Central Eastern Europe und Ladina Heimgartner, Head of Global Media & CEO Blick-Gruppe, Ringier, leitete, blieb ein Rätsel.

Es war nur noch Zeit für kleinere Werbeinseln der verschiedenen Anbieter. Weidemüller schwärmte in den höchsten Tönen vom heute für den 8. Dezember bekannt gegebenen Paramount+-Start in Deutschland. Dem bayerischen Ministerpräsidenten legte er die neueste "Star Trek"-Serie ans Herz, den Familien "Paw Patrol". Pflüger wiederum schwärmte vom eigenen "riesengroßen" Programm von Prime Video mit so vielen Local Originals wie noch nie.

"Wir sind in einem klaren Wachstumsgeschäft. Sicherlich waren die Jahren 2020 und 2021 ganz besondere Jahre im Quantenwachstum. Jetzt ist das Wachstum vielleicht etwas weniger dynamisch. Aber unsere Suche nach deutschen und internationalen Stoffen ist ungebrochen. Wir sind im Inhalte-Mix viel breiter aufgestellt als ein deutscher TV-Sender. Unser Appetit nach Inhalten ist ungebrochen", sagte zum Beispiel Pflüger. Aber so erfuhr man in dieser Runde auch noch, dass auf TikTok offenbar gerade ein großer Trend der sogenannte Book Talk ist, bei dem ältere Bücher von einer jungen Generation gerade wieder entdeckt werden.