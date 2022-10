Die Nominierungen zum Blauen Panther: Offen nach allen Seiten

Zu den spannendsten Neuerungen des "Blauen Panther" gehört die Einführung eines Publikumspreises, der in diesem Jahr erstmals in den Kategorien "Beliebteste Serie" und "Beliebtester Film" vergeben wird. Gute, alte Tradition des bisherigen Bayerischen Fernsehpreis war es, im Vorfeld jeweils drei Nominierungen für die beste Schauspielerin und den besten Schauspieler zu benennen. Dieses Kontingent wird nun durch die Publikums-Panther verdoppelt, was Vorfreude und Spannung auf die Vergabe der begehrten Trophäen aus weißem Nymphenburger Porzellan noch einmal steigert.

"Medienangebote müssen zunehmend interaktiv sein, damit die Inhalte und Formate beim Publikum erfolgreich sind. Diese Entwicklung wollen wir auch beim Blauen Panther - TV & Streaming Award abbilden. Daher ist es die logische Konsequenz, mit der Öffnung des Preises hin zu neuen Formaten und Ausspielwegen auch die Zuschauer und Zuschauerinnen bei zwei sehr publikumsaffinen Preisen über Gewinner oder Gewinnerinnen entscheiden zu lassen", erläutert Thorsten Schmiege, BLM-Präsident und Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Medien.Bayern GmbH, diesen Schritt.

Die Öffnung des Preises für Streaming-Formate manifestiert sich sehr deutlich in den zwölf Nominierungen. Nicht zuletzt in Köln dürfte eine neue Liebe für Bayern entflammt sein. RTL Deutschland schafft es insbesondere dank seines Streaming-Dienstes RTL+ auf fünf Nominierungen, Prime Video ist mit drei Nominierungen Vize-König der Vorauswahl. Unter den Produktionsfirmen ragt der Constantin-Verbund heraus - Constantin Television, Moovie und Rat Pack bringen es zusammen auf vier Nominierungen.

Bei den Serien blieb das lineare Fernsehen komplett außen vor. Die Jurorinnen und Juroren einigten sich auf die Prime-Comedy "Die Discounter" von Pyjama Pictures und die beiden RTL+-Formate Ferdinand von Schirach - Glauben" (entstanden im Verbund von Moovie und Constantin Television) und der durch Story House Pictures so neu wie frisch aufgelegten Sisi". Während "Glauben" bereits mit einer doppelten Auszeichnung bei Canneseries zu internationaler Ehr gelangte, gewann das Prime-Video-Juwel "Die Discounter" den Ensemblepreis beim Deutschen Schauspielpreis und findet sich zweimal auf der Nominierungsliste der Fernsehakademie DAfF wieder. "Sisi" wiederum ist Triple-Gewinner beim Jupiter-Award und darf auf den Stunt-Preis der DAfF hoffen.

Ein erlesenes Feld also, das in puncto bisheriger Auszeichnungen allerdings noch von "Die Wannseekonferenz" getoppt wird. Die Constantin-Neuverfilmung ist auf dem besten Weg, der Abräumer der Saison zu werden und ließ auf drei Romys, zwei deutsche Fernsehpreise, u.a. als bester Film, folgen und war zuvor auch beim Ciivis Medienpreis und den New York Festivals erfolgreich. So betrachtet, müssen sich das Netflix-Prequel-Spinoff Army Of Thieves" von Pantaleon Films und Matthias Schweighöfer und One Night Off", die von Rat Pack als erster deutscher Originalfilm von Prime Video produzierte Party-Komödie mit der Außenseiterrolle begnügen. Wobei Publikumspreise natürlich immer für Überraschungen gut sind. Über die Gewinner konnte das Publikum von 18. August bis 29. September auf der neuen Website des "Blauen Panther" abstimmen.

Bei der Auszeichnung des besten Schauspielers kommt es erneut zum Duell zwischen "Glauben" und "Die Discounter". Peter Kurth ist für seine Rolle als so stoischer wie hartnäckiger Anwalt in der RTL+Serie, die auf den Wormser Prozessen aus den neunziger Jahren basiert, nominiert. Sollte "Discounter"-Frischling Bruno Alexander, der mit seinen "Kleinen Brüdern" Emil Belton und Oskar Belton auch Regie führt und zu den Koproduzenten zählt, als Sieger vom Platz gehen, wäre man bei RTL in Köln nicht traurig, denn Alexander ist auch für seinen Auftritt als Tennislegende Boris Becker in dem Biopic Der Rebell - von Leimen nach Wimbledon" nominiert. Dritter im Bunde ist Florian Lukas, der es als abgehalfterter Dart-Profi Eddie Frotzke in der von "Barbaren"-Bändiger Gaumont für Sky produzieten Komödie "Die Wespe" unter die Top 3 schaffte.

Das klassische Pay-TV ist sich dank Soma Pysall auch bei den nominierten Schauspielerinnen vertreten. Pysall, die mit ihrer Mädelscrew bereits die zweite Staffel dreht, ist für die WarnerTV-Serie "Para - Wir sind King" nominiert, die beim Deutschen Fernsehpreis 2021 zur besten Dramaserie gekürt wurde. Die einzige Nominierung für ein ARD-Programm geht auf das Konto von Luna Wedler, durch den Kinohit Das schönste Mädchen der Welt" zum Star geworden. Sie spielte die Titelrolle in der gemeinsam von SWR, BR und Sommerhaus produzierten Web-Serie "@ichbinsophiescholl", die via Instagram die Widerstandskämpferin der Weißen Rose ins Hier und Jetzt brachte. Die dritte Kandidatin, Lisa Maria Potthoff, steht für zwei äußerst unterschiedliche Rollen zur Wahl - als investigative Journalisten im von Odeon Fiction für ZDF und Arte produzierten Thriller "Gefährliche Wahrheit" und als Strippenzieherin der Münchner High Society in der von Letterbox und Amalia Film produzierten RTL+Serie Herzogpark".

Was soll man da sagen? Die Jury um den Vorsitzenden Klaus Schaefer ist angesichts der vielseitigen Vorauswahl um ihre Aufgabe nicht zu beneiden.

Frank Heine