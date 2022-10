"Pride Night"-Reihe startet mit "Mascarpone"

Bei Cineplex wird künftig in mehr als 25 Häusern regelmäßig das LGBTQI+-Kino zelebriert. Dazu wurde die monatliche Reihe "Pride Night" ins Leben gerufen, in deren Rahmen künftig an jedem dritten Montag im Monat ein neuen LGBTQI+-Film gezeigt wird; die Auswahl soll dabei Neustarts ebenso umfassen wie queere Klassiker. Cineplex arbeitet dafür mit den Verleihern Cinemien und Pro-Fun Media (die für die Betreuung des deutschsprachigen Europas kooperieren) sowie dem Sender OUTtv Deutschland zusammen. Den Auftakt macht am 21. November Mascarpone", der regulär am 6. Oktober in die deutschen Kinos kam, bereits für die Reihe angekündigt sind zudem unter anderem "Seitenspiel" und "Two".

"Es ist überaus wichtig, dass LGBTQI+-Geschichten im Kino erzählt werden. Von der Romanze bis zum Drama, vom Roadmovie bis zur Komödie - die Darstellung der Vielfalt der Community inmitten unserer gesamten Gesellschaft ist wichtiger denn je. Es ist ein wunderbares Gefühl für die Community, sich selbst auf der großen Leinwand vertreten zu fühlen und landesweit sichtbar zu sein. Ich bin stolz darauf, dass Cineplex einen Ort für die LGBTQI+-Community schafft, an dem nicht nur die Mitglieder dieser Community, sondern alle Menschen unserer Gesellschaft zusammenkommen und den Reiz des LGBTQI+-Kinos erleben können", erläutert Cinemien-Geschäftsführer Ian van der Putten.

"Mit der Pride Night verwirklichen wir ein bereits seit längerer Zeit angestrebtes Projekt: Eine bundesweite Eventreihe, die nicht nur die LGBTQI+-Community im Kino zusammenbringt, sondern diese Community dort - auf der großen Leinwand - auch für alle sichtbar macht. Mit der Unterstützung und Expertise von Cinemien haben wir dafür Filme ausgewählt, die ebenso inhaltlich relevant wie unterhaltsam sind und vor allem zum gegenseitigen Austausch einladen. Denn Kino ist für uns neben dem kulturellen Aspekt vor allem auch ein Ort der Begegnung", heißt es von Cineplex.