Gruseliger Besuch in Frankenthal

Mit einem Top-5-Debüt und Zahlen, die deutlich über dem Vorgänger lagen, ist "Halloween Ends" am vergangenen Wochenende erfolgreich in den deutschen Kinos gelandet. Wo die Gäste mitunter eine erschreckende Überraschung erwartete.

Mit über 162.000 Besuchen konnte Halloween Ends" in den deutschen Kinos um rund 30 Prozent stärker starten als der Vorgänger Halloween Kills". Und gruseln durften sich die Gäste in etlichen Kinos nicht nur beim Blick auf die Leinwand - sondern auch bei jenem in den Saal. Denn eine Horrorikone stattete diversen Vorführungen einen persönlichen Besuch ab - unter anderem in den Lux Kinos Frankenthal, wo sich Michael Myers am Wochenende unter rund 250 begeisterte Gäste mischte.