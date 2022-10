Kinocharts Großbritannien: Krokodilstark

Das britische Kinowochenende gab Gas. Hatte es am vorherigen Wochenende keinen Titel gegeben, der zwei Mio. Euro einspielen konnte, waren es aktuell gleich zwei. Der neue Spitzenreiter Lyle - Mein Freund, das Krokodil" spielte 3,2 Mio. Euro in 652 Locations ein. Kein anderer Titel war so breit vertreten. Auch Rang zwei wurde von einem Neuling belegt. Halloween Ends" spielte in 574 Locations gut 2,4 Mio. Euro ein. Und auf Rang drei konnte der Spitzenreiter der vergangenen zwei Wochen Smile" sogar noch einmal zulegen. Er spülte 1,6 Mio. Euro in die britischen Kinokassen.

Rang vier verteidigen und "Don't Worry, Darling" und auch The Woman King" überholen konnte Ticket ins Paradies" an seinem vierten Wochenende. Auf den Rängen neun und zehn platzierte sich das nächste Neuheiten-Doppelpack. Das indische Actionabenteuer The Legend of Maula Jatt" kam in nur 78 Locations auf knapp 365.000 Euro Einspiel. Die Regiearbeit der Schauspielerin Frances O' Connor, Emily", über die junge Emily Bronte musste sich in 545 Locations mit einem Einspiel von rund 320.000 Euro begnügen.

