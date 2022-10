Moin fördert Sarah Winkenstettes "Grüße vom Mars"

Das Förderprogramm Director's Cut der Moin Filmförderung, das für Filme und Serien mit Produktionskosten unter 3,5 Mio. Euro sowie für Kinodokumentarfilme mit Herstellungskosten unter 1,5 Mio. Euro zuständig ist, hat aktuell 21 Projekte mit 1,7 Mio. Euro unterstützt. Die höchste Produktionsförderung erhielt Sarah Winkenstettes Kinderbuchverfilmung "Grüße vom Mars" (480.000 Euro, Leitwolf Filmproduktion), für die die beiden Autoren der Vorlage, Sebastian Grusnick und Thomas Möller, auch das Drehbuch schreiben. 200.000 Euro gingen an "No one's calling" von Kamila Tarabura (Riva Filmproduktion), in dem eine Journalistin für die Wahrheit in einem Missbrauchsfall kämpft. Das Drehbuch schrieb Tarabura gemeinsam mit Katarzyna Warnke. Und ebenfalls über 200.000 Euro darf sich "Charlotte" von Leila Jackson (PakFilm) freuen, in dem ein junger Mann eine verzweifelte Entscheidung treffen muss, um wieder zu sich selbst zu finden. Eine Übersicht aller aktuellen Förderung gibt es hier.