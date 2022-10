"Discounter"-Kreativteam arbeitet an "Nix für Jungs"

Die drei Hamburger Nachwuchsregisseure Emil Belton, Oskar Belton und Bruno Alexander, die bei Amazon Studios mit der Mockumentary-Serie "Die Discounter" einen Hit landeten, arbeiten an einem neuen Serienformat.

Die drei Hamburger Nachwuchsregisseure Emil Belton, Oskar Belton und Bruno Alexander, die bei Amazon Studios mit der Mockumentary-Serie "Die Discounter" einen Hit landeten, arbeiten an ihrem neuen Serienformat. Für "Nix mit Jungs" steckt das Trio erneut mit "Discounter"-Sparringpartner Pyjama Pictures die Köpfe zusammen. Die Drehbücher schreiben sie selbst. Das Projekt wurde von Moin Filmförderung, NDR und Nordmedia im Nachwuchsförderprogramm "Nordlichter" jüngst mit 390.000 Euro unterstützt. In "Nix für Jungs" geht es um die Macher einer Trash-Reality-TV-Show für Männer, die das Thema Feminismus für sich entdecken. Das Drehbuch schrieben die drei Regisseure gemeinsam mit den Hamburger HMS-Absolventinnen Miriam Suad Bühler und Ellen Holthaus. Die Serie soll komplett in Hamburg spielen.

Staffel zwei von "Die Discounter" startet am 11. November bei Prime Video.