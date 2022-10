Kinocharts Frankreich: "November" schlägt einheimische Konkurrenz

"November" verteidigte seinen Spitzenplatz in den französischen Kinocharts an einem Wochenende, an dem es weiter bergauf ging.

"November" verteidigte seinen Spitzenplatz in den französischen Kinocharts an einem Wochenende, an dem es weiter bergauf ging. Das Drama, das das Bataclan-Attentat aus der Sicht der Polizei zeigt, wollten über 360.000 Kinogänger sehen. Gesamt steht es bei 953.900 gelösten Tickets. Als bester Neuling kam Olivier Dahans Biopic über die Politikerin und Feministin Simone Veil "Simone" mit 296.111 Besuchern auf Rang zwei. Er inszenierte zuvor Biopics von Edith Piaf und Grace Kelly. Die Top drei wurde von einem weiteren französischen Neustart komplettiert. Abenteuerkomödie von und mit Comedian Malik Bentalha Jack Mimoun et les secrets de Val Verde" sahen 207.557 Kinogänger.

Auf der vier folgte der nächste Neuling, der mit dem besten Locationschnitt der Titel der Top 15 glänzen konnte. Halloween Ends"kam in nur 266 Locations auf 165.679 Besucher - und damit nur 100 mehr als die Horrorkonkurrenz Smile" in ihrer dritten Woche. Auf den Rängen sechs und sieben folgten die nächsten Neulinge. Für Louis Garrels Komödie L' innocent" mit Roschdy Zem wurden 147.323 Tickets gelöst, für Paws of Fury - Die Legende von Hank", die hierzulande bei Sky gestartet ist, 108.999. Der Animationsspaß schrieb als letzter Titel ein sechsstelliges Ergebnis.

Dragon Ball Super: Super Hero" baute auf Rang neun um 54 Prozent ab, so stark wie kein anderer Titel der Top 15. Der letzte unter den vielen Neulingen in der Top 15 landete auf Rang 13. Der in Annecy gewürdigte Animationsfilm Der kleine Nick erzählt vom Glück" nach Sempés und Goscinnys Klassiker verzeichnete den schwächsten Locationschnitt untern den Neuen.

In den französischen Kinocharts ging es insgesamt weiter aufwärts. Für die Filme der Top 15 wurden 1,9 Mio. Tickets gelöst. In der vergangenen Woche waren es gut 1,5 Mio.

