Studie: Frauen bleiben Minderheit in Europas Filmindustrie

Laut einer soben veröffentlichen Studie der europäischen audiovisuellen Informationsstelle bilden Frauen in der Filmindustrie immer noch eine deutliche Minderheit. Nur 25 Prozent der Regieführenden von in Europa hergestellten und gezeigten Kinofilmen aus den Jahren 2017 bis 2021 sind Frauen. Die Tendenz ist minimal steigend innerhalb des Betrachtungszeitraums. Den höchsten Anteil hatten Frauen in der Produktion. Dort stellen sie 34 Prozent der Fachkräfte. Im Bereich Drehbuch sind sie mit 28 Prozent vertreten und in den Bereichen Kamera und Komposition nur zu zehn Prozent. Beim Dokumentarfilm stellen die Frauen 30 Prozent der Regieführenden, beim Spielfilm 21 und beim Animationsfilm 19. Prozent. Die Studie ergab auch, dass Frauen seltener alleine Regieführen als Männer. Auch beim Schauspiel, bei den Hauptrollen sind Frauen unterrepräsentiert. Sie stellen 39 Prozent. Der Anteil der Frauen in der Filmindustrie steigt aber zumindest langsam.

Die gerade veröffentlichte Studie basiert auf Daten des Lumière Archivs, das auf verschiedene Quellen aus 34 Ländern zurückgreift.

Die gesamte Studie