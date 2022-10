"Schitt's Creek"-Schöpfer gibt Spielfilmregiedebüt

Dan Levy, bekannt als Mitschöpfer des Emmy-gekrönten Comedy-Hits "Schitt's Creek", hat sein Spielfilmregiedebüt angekündigt: Für Netflix inszeniert er nach eigenem Drehbuch die bittersüße Komödie "Good Grief", in der er neben Ruth Negga, Himesh Patel, Luke Evans, Celia Imrie, David Bradley und Jamael Westman auch selbst mitspielt. In "Good Grief" geht um Freundschaft und Verlust. Im Zentrum steht ein Mann, der den Tod der Mutter verkraften muss, sich aber in seiner bequemen Ehe davon ablenkt. Als sein Ehemann ebenfalls plötzlich stirbt, kommt er um eine echte Trauerarbeit nicht mehr herum und fährt mit seinen zwei besten Freunden nach Paris auf Selbstfindungstrip. Das Projekt ist der erste Spielfilm, den Levy in seiner mit Netflix geschlossenen Kreativ-Partnerschaft über seine Produktionsfirma Not A Real Production Company produziert.