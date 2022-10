Kilian Riedhof: "Position des mitfühlenden Freundes"

Der deutsche Filmemacher Kilian Riedhof ist mit "Meinen Hass bekommt ihr nicht" ab nächster Woche in den französischen Kino und ab 10. November in den deutschen. Mit uns sprach er über sein Drama nach dem Bestseller von Antoine Leiris und seinen nächsten Kinofilm.

Sie setzen als deutscher Regisseur einer majoritär deutschen Produktion dieses urfranzösische Thema um. Wie bekamen Sie die Rechte?

KILIAN RIEDHOF: Ich glaube, der Autor Antoine Leiris hat sich für den Pitch von Produzentin Janine Jackowski und mir entschieden, weil wir nicht aus dem Epizentrum des Geschehens, aus Paris, stammen und deswegen möglicherweise die nötige Distanz zu den bis heute nachwirkenden Erlebnissen haben. Unsere Position war die des mitfühlenden Freundes. Als Vater einer Tochter und Ehemann und als Mensch aus der demokratischen, westlichen Hemisphäre war ich dem Thema sehr nah. Wir aus Berlin und unsere belgischen Partner von Frakas aus Brüssel teilen nach den Anschlägen in unseren Ländern die Erfahrungen der Menschen in Paris.

Es war von vornherein klar, mit französischem Cast und Produktionspartner zu arbeiten?

KILIAN RIEDHOF: Ja, es wäre pietätlos gewesen, diese Geschichte, die so viele Menschen in Paris betroffen hat, in Deutschland zu erzählen. Der Schrecken jener Nacht ist in Paris noch sehr präsent. Ein Schauspieler sagte uns ab, weil er zu traumarisiert war. Umso wichtiger war es uns, behutsam und möglichst sensibel mit dem Geschehenen umzugehen.

Sie und die Autoren Jan Braren und Marc Blöbaum, mit denen Sie regelmäßig arbeiten, wurden für das Drehbuch mit einer Lola ausgezeichnet. Mit Stephanie Kalfon wirkte auch eine französische Autorin am Buch mit. Wie sah der Schreibprozess aus?

KILIAN RIEDHOF: Wir haben zu dritt das Drehbuch auf deutsch entwickelt. Das war die Hauptarbeit. Uns war es sehr wichtig, für den schockgefrorenen Zustand, den Antoine in seiner Geschichte beschreibt, eine passende Sprache und eine Dramaturgie zu finden. Und das musste in einem vertrauten Rahmen passieren. Ab einem bestimmten Zeitpunkt haben wir Stephanie mit einbezogen und einen weiteren französischen Kollegen, der die Dialoge überarbeitet hat. Die beiden waren wichtig für uns, da sie einerseits zur Zeit der Anschläge in Paris waren und den Zustand der Stadt sehr anschaulich beschreiben konnten, andererseits die feinen kulturellen Unterschiede zu unserer deutschen Alltagswelt pointierten: wie frühstückt man, wie lange bleibt man beim Kind, wenn es schlafen soll etc. Unser Ziel war es, dass dieser Film sich maximal französisch anfühlte.

Wie haben Sie am Set bzw. bei den Proben mit dem französischen Ensemble gearbeitet?

KILIAN RIEDHOF: Am Set haben wir englisch gesprochen, da unsere Crew ja auch aus Deutschland und Belgien stammte. Für den Film habe ich zwei Jahre mein Französisch auf das nötige Niveau gebracht, um Kontrolle über Dialoge und Schauspiel zu haben. Bei den Proben habe ich so wie immer gearbeitet. Da es um eine Familie geht, habe ich die Schauspieler als Familie improvisieren lassen, damit sie im Film möglichst lebendig wirkt. Wir haben das Buch mit unseren eigenen Erfahrungen von Trauer und Verlust abgeglichen.

Wie sonst auch bei meinen Filmen ging es mir darum, die Schauspieler möglichst viel über den Körper auszudrücken zu lassen, und seien es nur kleine Handlungen und Gesten. Außerdem haben wir am Set viel mit zum Teil lauter Musik gearbeitet, um die inneren Zustände zwischen Angst und Erlösung zu stimulieren.

Sie haben die Trauer bewusst zurückgenommen erzählt.

KILIAN RIEDHOF: Redundant einen Menschen weinen zu sehen, lässt uns nicht weinen. Der Film erzählt vom Prozess, wie ein Mann Verzweiflung und Hass überwindet und sich durch die Liebe zu seinem Sohn wieder dem Leben zuwendet, eine inspirierende, zutiefst menschliche Geschichte.

Der kleine Sohn spielt eine Hauptrolle. Wie haben Sie mit der sehr jungen Zoe Iorio gearbeitet?

KILIAN RIEDHOF: Ich glaube, es gibt weltweit keinen einzigen Film mit einem dreijährigen Kind in einer so großen Rolle. Uns war recht schnell klar, dass wir die emotionale Intelligenz eines Mädchens brauchen würden. Wir hatten Glück, Zoe zu finden, die über eine unglaubliche Vorstellungskraft verfügt. Unser Coach Nouma Bordj hat drei Monate mit ihr gearbeitet und ihr die jeweiligen Situationen des Buches spielerisch, über kleine Geschichten verdeutlicht.

Könnten Sie ausführen?

KILIAN RIEDHOF: Für die Szene, in der Melvil sich nach einem Streit im Schrank vor seinem Vater versteckt und er dann die Tür öffnet, sagte Nouma Zoe, sie solle sich vorstellen, dass der böse Wolf anklopft. Für die andere Szene zwischen Antoine und Melvil probten wir zwei Stunden mit allen Gewerken ohne Zoe und gingen sämtliche Laufwege durch, die sie einschlagen könnte. Denn es war klar, dass wir für diese Szene nur einen Versuch hatten. Es gehören viel Improvisation und genaue Vorbereitung dazu, mit einem Kind zu drehen, auch Tricks wie den Schnuller an einen Faden zu binden, um ihn im richtigen Moment aus dem Mund zu ziehen.

Als Eltern war es uns allen am Set natürlich sehr wichtig, dass es Zoe gut ging. Für unseren Hauptdarsteller Pierre Deladonchamps war das Spiel mit Zoe eine besondere Herausforderung. Er musste bereit sein, wenn Zoe bereit war.

Eine andere Herausforderung war, im Winter 2020 während der Pandemie zu drehen.

KILIAN RIEDHOF: Dadurch hat sich eine seltsame Duplizität ergeben. Durch den Lockdown war die Welt um uns herum geblimt, wie in einem Vakuum, ganz ähnlich wie es in Paris 2015 nach dem Anschlag war. Das machte das Drehen oberflächlich betrachtet einfacher. Das Team ging direkt nach der Arbeit ohne Umwege nachhause und niemand steckte sich an. Innerlich war es jedoch belastend, sich mit dieser Geschichte eines Anschlags auseinanderzusetzen, ohne je einen Ausgleich zu haben.

Wie waren die Reaktionen auf den Film bei den Festivals in Locarno und Hamburg? Wie erwartet?

KILIAN RIEDHOF: Die Begegnung mit dem Publikum ist immer unvorhersehbar. Ich liebe den Kontakt zum Zuschauer. Filme sind in erster Linie für ihn da, auch wenn wir das manchmal vergessen. Die Geschichte ist sehr zart. So freute ich mich sehr, wie fokussiert und innig das Publikum in Locarno und Hamburg ihr folgte. In Locarno fand die Vorstellung übrigens vor 8000, in Hamburg vor 1000 Leuten statt. Das ist, angesichts dessen, dass es den Terroristen darum ging, uns Angst zu machen und aus der Öffentlichkeit zu vertreiben, die richtige Antwort.

Wie reagierte das französische Publikum?

KILIAN RIEDHOF: Die Reaktionen der französischen Presse in Locarno waren sehr gut. Wir sind guter Dinge, dass der Film bei seinem regulären Kinostart in Frankreich am 2. November auch als französischer Film akzeptiert wird, was bei diesem Thema natürlich besonders wichtig ist.

"Meinen Hass bekommt ihr nicht" startet am 10. November neben vielen anderen Titeln in den deutschen Kinos. Wie schätzen Sie seine Chancen ein?

KILIAN RIEDHOF: Unser Film hat eine große Kraft, der ich vertraue. "Meinen Hass bekommt ihr nicht" behandelt ein schweres Thema, ist aber kein schwerer Film. Er berührt und macht Hoffnung, dass wir immer in der Lage sind, dem Hass mit Menschlichkeit zu begegnen. Deswegen glaube ich, dass unser Film sein Publikum erreicht.

Wie sehen Sie die Chancen für den schwer angeschlagenen Arthousemarkts allgemein?

KILIAN RIEDHOF: Wir kommen aus einer zweijährigen Pandemie, in der das Arthousekino besonders stark gelitten hat. Es wird etwas Zeit brauchen bis gerade die Menschen ab 40 sich überwinden, wieder ins Kino zu gehen, aber ich bin sicher, dass sie es tun. Es ist eine Herausforderung für uns als Filmemacher, sich noch mehr dem Zuschauer zuzuwenden. Das heißt für mich nicht, gefälliger, sondern eben zuschauerorientierter zu erzählen. Kino ist ein Rendezvous mit dem Publikum, wir machen Filme nicht für uns selber. Kunst liegt im Auge des Betrachters.

Auf den Start von "Meinen Hass bekommt ihr nicht" mussten Sie zwei Jahre warten. Dafür haben Sie in der Zwischenzeit einen weiteren Kinofilm abgedreht. Wie ist der Status von "Stella" über die Greiferin Stella Goldschlag?

KILIAN RIEDHOF: Er befindet sich in der Postproduktion und soll nächstes Jahr in die Kinos kommen. In der Pandemie gleich zwei große Filme drehen zu können, war für mich eine Herausforderung, aber auch mit einer großen Verantwortung verbunden. Auch "Stella" erzählt eine wichtige Geschichte und führt uns vor Augen, wie schnell wir unseren ethjschen Kompass verlieren und zum Verräter werden können,

Die Protagonistin ist eine Jüdin im Berlin der Nazizeit, basierend auf einer realen Figur ähnlich wie aktuell Cioma Schönhaus in "Der Passfälscher", ist aber widersprüchlicher. War das etwas, das Sie besonders am Stoff reizte?

KILIAN RIEDHOF: Stella ist sowohl Täterin als auch Opfer, sie ist eine ebenso ambivalente wie moderne Figur, in der wir uns, in der unbedingten Sehnsucht leben und blühen zu wollen, wiedererkennen können. Der Film ist bis ins Detail recherchiert, wir stützen uns auf Gerichtsunterlagen.

Als historisches Drama ist "Stella" noch aufwändiger als "Meinen Hass bekommt ihr nicht".

KILIAN RIEDHOF: Jeder Film hat seine eigene Herausforderung. "Meinen Hass bekommt ihr nicht" war eine Arbeit auf Millimeterpapier, weil man in der Schilderung des Trauerzustands sehr genau sein musste. "Stella" war mit beträchlichem organisatorischen Aufwand verbunden, weil wir in vielen Städten gedreht haben.

Sich mit Haut und Haar mit dem Subjekt des Erzählens zu identifizieren und jede innere Distanz zu eliminieren, ist für mich als Künstler die spannendste Herausforderung. Bei Stella gilt es, die Ambivalenz der Figur auszuhalten, und bei Antoine mit ihm das Tal der Trauer zu durchschreiten.

Beide Filme erzählen ernste und reale Geschichten.

KILIAN RIEDHOF: Ich tue mich schwer mit Stoffen, die die rasanten Entwicklungen unserer Welt negieren. Eine Erkenntnis aus der Pandemie ist, dass wir das globale Geschehen nicht länger ignorieren können. Ich sehe es als unsere Aufgabe als Filmemacher, diese politische Realität in unsere Geschichten zu tragen.

Sie griffen bereits mit Der Fall Barschel" oder Gladbeck" reale, historische Geschehnisse auf.

KILIAN RIEDHOF: Das ergibt sich. Ich suche die Stoffe nicht, sie finden mich und dann gibt es einen inneren Sog, mich mit ihnen auseinanderzusetzen. Bei "Meinen Hass bekommt ihr nicht" musste ich mich mit dem Alptraum einer jeden Familie, als auch meiner eigenen konfrontieren.

Hat Sie der nächste Stoff schon gefunden?

KILIAN RIEDHOF: Mit Marc Blöbaum und Jan Braren entwickle ich neue Stoffe vor allem fürs Kino, aber auch eine Serie. Für mich ist die gemeinsame Drehbucharbeit ungemein wichtig. Wir leben davon, Geschichten so weit zu entwickeln, dass sie eine unvermeidliche Begegnung werden. Erst dann haben sie eine Chance, viele Zuschauer zu berühren.Wir glauben ans Kino und daran, dass wir Kinokultur gerade jetzt brauchen. Wenn wir uns unserer Kultur nicht bewusster werden, werden wir anfällig für Angriffe von außen. Kino als Gemeinschaftserlebnis, als kulturelle Heimat für viele Menschen ist ein essenzieller Bereich der Kultur. Kino ist systemrelevant. Ich freue mich über jede Filmförderung. Wir brauchen diese Unterstützung. Ohne sie wird die Kultur verlieren und das wird zum Schaden der Demokratie sein.

