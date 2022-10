Plaion Pictures übernimmt Anime Ltd.

Das Indie-Label Plaion Pictures, die Film-Division der Plaion-Gruppe, hat 100 Prozent der Anteile an der britischen Anime Ltd. erworben. Mit der Übernahme will Plaion nach eigener Aussage seine Stellung als paneuropäischer Key Player in der Vermarktung und dem Vertrieb japanischer Popart-Inhalte ausbauen.

Anime Ltd. mit Firmensitz in Glasgow und Büros in Paris und San Francisco ist spezialisiert auf die Vermarktung von japanischen Animationsfilmen und -serien, Soundtracks und Merchandise-Produkten in Großbritannien, Frankreich und in den USA.

Stefan Kapelari, Managing Director Plaion Pictures: "Wir freuen uns sehr, das Team von Anime Ltd. in unserer Gruppe begrüßen zu dürfen. Mit vereinten Kräften werden wir unsere Rolle als Key Player im Marketing und Vertrieb von japanischen Popart-Inhalten weiter ausbauen. Gemeinsam werden wir zum pan-europäischen Publisher, der unseren japanischen Partnern einen 360-Grad-Service von der Vermarktung bis zum Vertrieb auf allen relevanten Kanälen anbieten kann."

Jochen Walter, Managing Director Plaion Pictures, ergänzt: "Ich freue mich besonders darüber, dass mit diesem Schritt unser Plaion Pictures-Team in Großbritannien wächst, und wir jetzt auch einen Standort in Frankreich haben. Mit der Unterstützung von Anime Ltd. werden wir auch unseren SVOD-Channel Aniverse weiter ausbauen. Unser gesamtes Anime-Team heißt die neuen Kolleg*innen herzlich willkommen!"