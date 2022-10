Reichweite der Kino-Kampagne übertrifft Erwartungen

Parallel zur Filmmesse 2022, wo sie erstmals auch einer breiten Branchenöffentlichkeit vorgestellt wurde, war die Kampagne "Kino. Fühlst Du." mit ihren drei an den Kernthemen "Date", "Snacks" und "Sound" orientierten Spots sowie weiterem Material am 16. August an den Start gegangen; der erste Flight endete am 12. September, also unmittelbar nach dem Kinofest.

Während seit Anfang des Monats nun der zweite Flight läuft, hat die HDF-Tochter Forum Film eine detaillierte Auswertung zum ersten Flight vorgelegt - mit überaus erfreulichen Zahlen.

Die prognostizierten Impressionen bzw. Klicks seien demnach durch die Bank überall übertroffen worden. Nach Angaben des HDF wurden über sämtliche Online-Plattformen hinweg (u.a. Social Media, Google & YouTube sowie diverse Display bzw. Bannerwerbung, u.a. auch Streaming-Portale wie Amazon Freevee) rund 150 Mio. Impressionen erzielt. Rund 1,2 Mio. Menschen hätten online auf Anzeigen geklickt - doppelt so viele, wie im Vorfeld prognostiziert.

Die Kosten pro Kundenkontakt (CPL) hätten sich mit ca. 40 Cent deutlich unter den prognostizierten Werten bewegt - standardmäßig gehe man bei Social Media von einem "Klickpreis" von einem Euro aus. Generell lasse sich für Social Media sagen, dass die Memes als Anzeigen am besten funktioniert hätten, dabei waren die Themen bzw. generierten Inhalte aus den Themen "Date" und "Sound" auf Instagram und Facebook am erfolgreichsten, während das Motiv "Snacks" auf TikTok Favorit gewesen sei.

Für die Kampagnen-Performance auf YouTube wird im Zuge der Auswertung hervorgehoben, dass die Spots bei über acht Mio. Views eine durchschnittliche Wiedergabedauer von 29 Sekunden gehabt hätten. "Das heißt, dass alle Spots fast bis zum Ende geschaut wurden, was großartig ist. Es ist uns also gelungen, Werbung zu schalten, die sich nicht wie Werbung anfühlt. Das war unser Ziel", heißt es dazu seitens des HDF.

Teil der Auswertung war auch eine Userumfrage zu den Kernthemen der Kampagne, Ergebnis sei gewesen, dass diese "absolut relevant" bei einem Kinobesuch seien. Bei der Frage "Was wäre für Dich ein Grund, wieder ins Kino zu gehen?" erzielte "Bestes Date" 30 Prozent - dazu passt, dass 58 Prozent der Befragten ihr erstes Date lieber im Kino verbringen würden, während nur 32 Prozent "Streaming auf der Couch" wählten. "Snacks" wären für 18 Prozent ein Grund wieder ins Kino zu gehen - das korrespondiert mit der Angabe von 52 Prozent, dass Popcorn am besten im Kino schmeckt.

Bleibt "Sound" - der für ganze 52 Prozent der beste der drei Gründe wäre, wieder ins Kino zu gehen - dementsprechend gaben 62 Prozent der Befragten auch an, dass der Sound im Kino nun einmal am besten ist, während nur ein Viertel (25 Prozent) den Ton über den Laptop für ausreichend für Filmgenuss hält. In diesem Zusammenhang gibt es eine weitere gute Nachricht: Denn nicht zuletzt auf Wunsch zahlreicher Kinobetreibender steht der Spot "Sound" nun auch in einer Dolby-Atmos-Version zur Verfügung; diese Fassung lässt sich (wie alle anderen Spots) über das Content-Portal von Pharos abrufen.

Für den zweiten Flight wurden unter anderem neue Memes für den Einsatz auf Facebook, Twitter, TikTok und Instagram erstellt, zudem ist Bestandteil dieses Flights eine Kooperation mit Influencern aus verschiedensten Bereichen wie Lifestyle, Technik, Beauty und Couples. Die Partner sollen in Kürze vorgestellt werden.