Schnitt-Preise 2022 verliehen

Zum gestrigen Abschluss der 22. Ausgabe von Edimotion - Festival für Filmschnitt und Montagekunst, wurden die Schnitt-Preise verliehen. Der mit 7500 Euro dotierte Filmstiftung NRW Schnitt Preis Spielfilm ging an Fred Baillif für seine Arbeit an La Mif". Den gleichwertig dotierten Bild-Kunst Schnitt Preis Dokumentarfilm durfte Anja Pohl für ihre Montage von Walchensee Forever" entgegennehmen. Den mit 2500 Euro dotierten The Edit Space Förderpreis Schnitt erhielt Ilja Gawrilenkow für den Schnitt des Kurzfilms "Vibrations - Inner Music". Der mit 3000 Euro dotierte Ehrenpreis Schnitt ging an Fee Liechti Seignerund damit zum ersten Mal an eine Editorin aus der Schweiz.

"Wir freuen uns sehr, dass wir nach zwei stark durch die Pandemie geprägten Festivalausgaben in diesem Jahr endgültig die Rückkehr des Publikums in den Kinosaal erleben konnten: Der Hunger nach lebendigem Austausch über die Kunst des Filmschnitts und die Ambivalenz der Macht der Montage war beim Besuch unserer Themenpanel, Workshops und Werkstattgespräche enorm. Genau wie die Begeisterung, die nominierten Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme gemeinsam mit den Jurys live auf Leinwand genießen und im Anschluss die nominierten Editorinnen und Editoren im Filmgespräch erleben zu können" resümiert die Künstlerische Leiterin Kyra Scheurer nach Edimotion und verrät ihr persönliches Highlight der 22. Festivalausgabe: "Die Begegnung mit unserer Ehreneditorin Fee Liechti und ihren beiden als Laudatoren angereisten Regisseuren Hans-Ulrich Schlumpf und Christoph Schaub war besonders bereichernd für mich - meine Begeisterung für den hybriden Film wurde durch die Einblicke in die Schweizer Filmszene der vergangenen Jahrzehnte noch vertieft: Auch im Zusammenspiel von Regie und Montage wurde dort deutlich selbstverständlicher zwischen den Gattungen Spiel-und Dokumentarfilm agiert".