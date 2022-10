Constantin und Upgrade kündigen drei neue Projekte an

In Zusammenarbeit zwischen der in Los Angeles ansässigen Upgrade Productions und Constantin Film entstehen ein Film und zwei Serien aus Mexiko, Indien und Italien. Wie die beiden Upgrade-Chefs Matt Brodlie und Jonathan Kier mitteilen, sollen die drei Projekte 2023 in Produktion gehen.

Bei dem Film handelt es sich um das mexikanische Remake des südkoreanischen Films "My Teacher, Mr. Kim" aus dem Jahr 2003. Für die Inszenierung wird der renommierte mexikanische Regisseur Celso Garcia verantwortlich zeichnen, der mit "The Thin Yellow Line" sein Debüt gab (von Guillermo del Toro produziert) und demnächst das Netflix-Projekt "La gran seducción" inszenieren wird. Das Remake von Upgrade wird von Celso in Zusammenarbeit mit Mineko Mori geschrieben und neben Upgrade von Mori auch mitproduziert. "My Teacher, Mr. Kim" erzählt von einem Lehrer, der nach der Annahme von Bestechungsgeldern in eine Dorfschule versetzt wird und dort seinen Beruf neu lieben lernt.

Bei den beiden Serien handelt es sich zum einen um die indische Comedy-Serie "Sunny Side Up", die das in Mumbai beheimatete Produktionsunternehmen Writeous Studios produziert Sidhanta Mathur, Randhir Virdi and Shubhangana Joshi schreiben die Drehbücher. Upgrade ist Executive Producer. Zum anderen um eine noch unbetitelte italienische Serie. Produziert wird sie von Angelica Canevari, Sergio Giorcelli und Amedeo Bacigalupo von Cloud 9 Film. Sie spielt in einer Zeit, die für Italien sowohl im Sport als auch in der Politik von zentraler Bedeutung war und befasst sich mit den Persönlichkeiten dieser beiden Welten sowie mit den kulturellen Veränderungen in Italien in den Jahren vor der Fußball-WM 1982. Upgrade ist auch hier Executive Producer. Das Drehbuch schreiben Franco Bernini, Carmen Danza und Manuela Pinetti.

Upgrade Productions ist spezialisiert auf die Entwicklung und Produktion von Projekten in nicht-englischer Sprache, die ein weltweites Publikum ansprechen. Constantin Film ist Gründungspartner des Unternehmens (wir berichteten).